Turkcell’den Girişimcilere Teknoloji Desteği

“Bugün Türkiye’nin dijital ekonomide söz sahibi olabilmesi için girişimcilerin desteklenmesi hayati bir önem taşıyor. Yeni başlattığımız bu programla girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarından yola çıkarak onlara, dijital altyapımızı ve internet erişimini sunuyoruz. Burada bir amacımız da ülkemizin verisini ülkemizde koruma altına almak. Çünkü biliyoruz ki ülke olarak gücün yeni kaynağı veride söz sahibi olmak istiyorsak, dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. İşte bu yüzden bu seferberlik kapsamında girişimcilerimizin bulut hizmetleri ihtiyacını karşılamak için veri merkezlerimizin kapılarını ardına kadar açıyoruz. Hep söylediğimiz gibi, girişimcilerimiz kazanırsa Türkiye kazanacak. Türkiye’nin kazandığı her yerde Turkcell de kazanacak.”