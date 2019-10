Restoran, Otel, İşyerleri İçin Ücretsiz Yönetim Yazılımlı Yeni WiFi Çözümü

TP-Link, restoran, otel, ofisler için uygun fiyatlı yeni erişim noktasını (access point) satışa sundu. EAP115 model erişim noktası ücretsiz ve bulut destekli yönetim yazılımı Omada ile her yerden yönetilebiliyor.

Kurumlar için kolay yönetilen ve rakiplerine oranla daha uygun fiyata sahip ağ çözümleri de sunan TP-Link, EAP serisi erişim noktalarına (access point) yeni bir model daha ekledi. Uygun fiyatlı bir model olan EAP115, diğer EAP modelleri gibi ücretsiz yönetim yazılımı Omada ile birlikte satılıyor.

Özellikle otel, restoran, hastane, AVM gibi her yerden WiFi’a erişim gereken ve gün içinde çok sayıda farklı kişinin ağa eriştiği işyerleri için avantajlı bir ağ çözümü olan EAP115, tavana ya da duvara kolayca monte edilebiliyor. Bulut destekli ve hiçbir lisans ücreti gerekmeyen Omada yazılımı sayesinde yüzlerce EAP tek bir noktadan kolayca izlenip yönetilebiliyor. TP-Link’in EAP serisi için geliştirdiği ve son derece basit bir kullanıma sahip olan Omada, teknisyen ya da eğitim gerektirmeden erişim noktalarını denetlemeyi sağlıyor. Bu açıdan da kurumlara avantaj sunuyor. Üstelik akıllı telefon ya da tablet ile erişim noktalarını her yerden, her zaman yönetmek mümkün. Omada’nın bulut desteği bu esnekliği de sağlıyor.

Facebook ve SMS desteği ile kimlik doğrulama

EAP115, diğer EAP modelleri gibi Kısıtlı Portal (Captive Portal) özelliğine sahip. Gün içinde WiFi ağına bağlanacak cihazlara WiFi erişimi vermek için kolay ve kullanıcı dostu bir kimlik doğrulama yöntemi sunuyor. SMS ve Facebook kimlik doğrulamasının eklenmesiyle bağlantı daha da kolaylaştırılıyor. Kısıtlı Portal özelliği, ağa yetkisiz kişilerin erişmesini de engelliyor ve ağ güvenliğini sağlıyor.

Geniş alanlarda yoğun çoklu kullanıcı erişimi için özel geliştirilmiş bir çözüm olan EAP115, PoE (Power over Ethernet) özelliği sayesinde elektrik prizi olmayan yerlere de kurulabiliyor; gücü Ethernet üzerinden alıyor.

EAP serisi içinde en uygun fiyata sahip modellerden biri olan EAP115, küçük oteller, restoranlar gibi kurumlar için ideal ağ çözümü. EAP115’in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 54,80 USD