Sağlık Bakanlığı e-imzayı öneriyor

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ne göre iş yerlerinde yapılan toplantılarda e-imza teşvik edilecek. Koronavirüs döneminde kullanımı artan e-imza, normalleşme sürecinde de işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilirken iş yaşamındaki rutinler de yeni normale uyum sağlıyor. Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ne göre, belge ve evraklar mümkün oldukça bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görecek ve ıslak imza gerektiren durumlarda e-imza kullanılmasına özen gösterilecek.

İmza dijitalde, risk minimize

Islak imzayı dijitale taşıyan e-imza kullanımı her geçen gün artıyor. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tarif edilen ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan e-imza, kurumsal ve bireysel hayatı kolaylaştırıyor. E-imza, bireylerin ve kurumların ıslak imza ile gerçekleştirdikleri işlemlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlıyor. Kamuda e-devlet uygulamaları, otomobil alım-satımı, online dava açma, adres değişikliği bildirimleri gibi kolaylıklar sağlayan e-imza, özel sektörde banka talimatları, bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde, çalışan hizmet sözleşmeleri gibi ıslak imza gerektiren tüm işlemlerde kullanılabiliyor.

48 milyon kişi e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, e-Devlet Kapısı’nı kullanan kişi sayısı, COVID-19 sürecinde artarak 2021 hedefi olan 48 milyon kişiye ulaştı. E-Devlet Kapısı’ndan 5 bin 180 farklı hizmet sunulurken, e-Devlet Kapısı mobil uygulamasından ise 2 bin 460 hizmet veriliyor. E-Devlet Kapısı’nda en fazla kullanılan hizmet, 268 milyonla hizmet dökümü iken, bunu yaklaşık 164 milyon ile dava dosyası sorgulama, 138 milyon ile vergi borcu sorgulama hizmeti izliyor.

E-imzada bireysel kullanım da arttı

E-Devlet ile bireyler SGK hizmet dökümü, tapu bilgilerini alabiliyor; e-nabız, emeklilik işlemleri, üniversite kaydı, adres değişikliği bildirimi, e-pasaport gönderi takibi yapabiliyor. GSM hattı, adli sicil kaydı, askerlik yeri sorgulama, vergi levhası ve vergi borcu, aile hekimi, e-nabız, emeklilik işlemleri MEB sınav yeri ve sonuçları sorgulayabiliyor. Aynı zamanda e-nabız, e-dava, e-kayıt, e-şirket, e-fatura gibi uygulamalar e-imza kullanımının bireysel tarafta yaygınlaşmasını hızlandırıyor.

E-imza artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası

Kullanım alanları giderek artan e-imza hakkında bilgi veren E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Koronavirüs döneminde sağlık ve iş sürekliliği gibi nedenlerle tercih edilen e-imza, normalleşme sürecinde de işlemlerin hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde devam etmesini sağlıyor. E-imza zaman ve maliyet konularında sağladığı faydaların yanı sıra kağıt, kartuş ve tonerlerden yapılan tasarruflarla çevreye de büyük katkılar sağlıyor. E-imza artık günümüz iş modelinin ayrılmaz bir parçası.” dedi.