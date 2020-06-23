Bilgisayarlar WiFi 6 teknolojisiyle donatılıyor

TP-Link, WiFi 6 teknolojisine sahip yeni PC adaptörü olan Archer TX3000E’yi satışa sundu. Bilgisayarları en yeni nesil WiFi teknolojisiyle donatan bu adaptör, aynı zamanda Bluetooht 5.0 destekli.

WiFi 6 teknolojili ürün ailesini sürekli genişleten TP-Link , bilgisayarları WiFi 6 teknolojisine taşımayı sağlayan PCIe adaptörünü satışa sundu. Archer TX3000E model ürün, WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini bir arada sunarak, yüksek hız sağlıyor.

WiFi 6’nın sağladığı yüksek hız ve yüzde 75 daha az gecikme sunan Archer TX3000E, online oyuncular için ideal bir ürün. Çok yüksek bağlantı hızı, ultra düşük gecikme süresi ve kesintisiz bağlantı garanti eden ürün ile kablolardan kurtularak yeni nesil oyun deneyimi yaşanabiliyor. Kablolu bağlantıda 1000 Mbps (1 Gbps) olan hızı, Archer TX3000E ile kablosuz olarak iki katına çıkarmak mümkün. WiFi 6 teknolojili bu adaptör 2.4 Gbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor.

Adaptörde yer alan 1024-QAM ve 160 MHz bant genişliği, AC standardındaki ürünlere göre WiFi hızını üç kat artırıyor. Böylece PC’lerin performansı en üst seviyeye çıkıyor ve çok daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşanıyor. Archer TX3000E adaptör ile çok hızlı ve gerçek zamanlı oyun oynamak ya da VR deneyimi yaşamak mümkün oluyor.

Daha geniş kapsama alanı, gelişmiş güvenlik

Archer TX3000E adaptör, manyetik bir tabana sahip iki adet çok yönlü ve yüksek kazançlı anten ile daha geniş bir kapsama alanı sunuyor. En iyi sinyal alınan yere manyetik anten tabanını yerleştirmek ve her yerde, her zaman oyun oynamak mümkün oluyor. 360 derece dönebilen ve yatayda 90 derece hareket edebilen antenler ile en iyi sinyal alımı sağlanıyor.

TP-Link’in WiFi 6 teknolojili adaptörü, en yeni Bluetooth teknolojisini de sunuyor. Bluetooth 5.0 uyumlu olan ürün, bu sayede çok daha hızlı ve geniş kapsama alanını garanti ediyor. Bluetooth 4.2’ye göre iki kat daha hız ve dört kat daha geniş kapsama alanı sağlayan ürün, oyun kumandası, kulaklık, klavye gibi çok sayıda cihaz bağlandığında dahi her zamankinden daha iyi bir deneyim sunuyor.

Güvenliği de ihmal etmeyen adaptör, WPA3 desteğine sahip ve daha güvenli ve kişiselleştirilmiş şifreleme ile online oyun oynarken ağı güvende tutuyor.

Herkes için eşzamanlı bir bağlantı keyfi sunan ürün, OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerini birleştirerek, en verimli WiFi bağlantısını sağlıyor. Bu sayede çok sayıda cihaz aynı anda ağa bağlanıp, yüksek performans gerektiren uygulamaları başarılı bir şekilde yapabiliyor; bağlantı kalitesinde sorun olmuyor. OFDMA teknolojisi, bant kaynaklarını daha küçük birimlere bölerken, MU-MIMO daha fazla cihazın aynı anda, gecikmesiz iletişim kurmasına izin veriyor.

Archer TX3000E adaptör, performansı hep yüksek tutabilmek ve güvenliği artırmak için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş. Özel bir soğutucuya sahip olan ürün ile sıcak ortamlarda da sorunsuz ve güvenli bir bağlantı yaşanıyor. Ayrıca konnektörü altın bir kaplama ile kaplanmış ve paslanmaya karşı dirençli hale getirilmiş.

Tasarım ve üretiminde tüm ayrıntılar dikkate alınan adaptör geriye dönük olarak 802.11ac / a/ b/ g / n standartlarıyla da uyumlu. Archer TX3000E adaptörün Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 81 USD olarak açıklanıyor.