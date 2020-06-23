9 milyar adet kullanıcı bilgisi deşifre halde

Yapılan son araştırmaya göre 2019’da yaşanan tüm veri ihlallerinin %29’unda kimlik bilgisi doldurma saldırısının kullanıldığı tespit edildi. Veri ihlali sırasında sızdırılan kullanıcı adları ve şifrelerinin Dark Web’de 2 dolara satıldığını dile getiren Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, büyük şirketler ya da KOBİ’ler fark etmeksizin kimlik bilgisi doldurma saldırısına karşı uygulanması gereken 5 adımı sıralıyor.

Günümüzde birçok şirket, hackerlerin saldırılarından dolayı veri ihlalleri yaşıyor. Yaşanan ihlallerle hem maddi kayıp hem de itibar kaybı yaşayan şirketler, verilerinin sızdırılmasıyla farklı bir saldırı yoğunluğuyla da karşı karşıya kalıyor. Öyle ki dünya genelinde güvenliği aşılmış 9 milyar adet kullanıcı bilgisi bulunuyor. Özellikle sızdırılan kullanıcı adları ve şifrelerinin başka hackerler tarafından diğer hesaplara erişim için kullanıldığına dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, kimlik bilgisi doldurma saldırısı olarak bilinen bu saldırı türüne karşı 5 öneride bulunuyor.

Hackerlerin yeni silahı kimlik bilgisi doldurma

Bilgisayar korsanlarının bir veri ihlali sırasında sızdırılmış kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak bir kullanıcının hesabında oturum açmaya çalıştığı bir tür siber saldırı olan kimlik bilgisi doldurma, şirket verilerini ciddi derecede hedef alıyor. Verizon tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, geçen yıl yaşanan veri ihlallerinin %29’unda kimlik bilgisi saldırısı tespit edildi. Veri ihlallerinden sonra sızdırılan kimlik bilgilerinin birçok alanda kullanılarak hem şirket hem de bireysel olarak zararlar oluşmasına olanak tanıdığını aktaran Gürsel Tursun, ortak kullanıcı bilgileri ile erişilen sistemlerin çok kolay bir biçimde hackerlerin kullanımına açıldığına dikkat çekiyor.

2 dolara Dark Web’de satılıyor

Gerçekleşen bir veri ihlali sonrası elde edilen bilgiler internetin karanlık yüzü olarak bilinen Dark Web’de satışa çıkarılıyor. Hackerlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazar ortamında sızdırılan kullanıcı bilgileri 2 dolara alıcılarını buluyor. En son ünlü yayın platformu Disney+ gerçekleşen veri sızıntısında milyonlarca kullanıcının bilgilerinin satışa çıkarıldığını da hatırlatan Gürsel Tursun, platformlara ya da şirketlere gerçekleşen saldırıların başka boyutlarda tekrardan tehlike yaratabildiğini ve bunun neticesinde hem şirket hem de kullanıcıların da çeşitli zararlar görebildiğini aktarıyor.

Güvenliği aşılmış 9 milyar adet kimlik bilgisi mevcut

Günümüzde kullanıcı bilgilerini elde etmek oldukça kolay görünüyor. Hatta Google’da bunun üzerine birçok bilgiye de kullanıcılar ulaşabiliyor. Durum böyle iken güvenliği aşılmış kimlik bilgilerinde de ciddi bir sonuç oluşuyor. Veri ihlalleri ile ilgili bildirimleri içeren bir site olan “Have I Been Pwned” (HIBP), yüzlerce veri havuzundan yaklaşık 9 milyar güvenliği aşılmış kimlik bilgisinin olduğunu raporluyor. Bunların en büyük nedenlerinden birinin de hem şirketlerin güvenlik prosedürlerinin zayıf olması hem de çalışanlarının dikkatsizliği olduğunu belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, büyük şirketler ya da KOBİ’ler fark etmeksizin kimlik bilgisi doldurma saldırılarına karşı uygulanabilecek 5 öneride bulunuyor.

Kimlik bilgisi doldurma saldırılarına karşı alınabilecek 5 önlem