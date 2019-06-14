Samsung Galaxy M40 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Samsung, yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy M40 modelini tanıttı. Galaxy M10, M20 ve M30’dan sonra karşımıza çıkan Samsung Galaxy M40 akıllı telefon, özellikleri ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Galaxy M40’ın Galaxy M serisinin diğer üyelerinden tasarımsal açıdan farkı, bünyesinde ön kamerayı içerisine alan bir ekran deliği bulunması. İnce çerçevelere sahip olan cihazın parmak izi okuyucusu arka tarafta bulunuyor. Galaxy S10 serisinde gördüğümüz Infinity-O ekran modelinin kullanıldığı Galaxy M40, özellikle koyu mavi rengiyle öne çıkıyor.

Corning Gorilla Glass 3 teknolojis14i ile korunuyor

6,3 inç PLS ekranında FHD+ çözünürlük sunan akıllı telefon yüzde 91.8 ekran kasa oranına sahip. Galaxy M40’ın 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan ekranı Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunuyor. Akıllı telefon gücünü Qualcomm’un orta – üst segment arasına konumlandırdığı Snapdragon 675 işlemcisinden alıyor. Grafik tarafında Adreno 612 grafik birimine ev sahipliği yapan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip. Cihazın hafızası MicroSD kart ile 512 GB’a kadar da yükseltilebiliyor.

Üçlü kamera kurulumu

Galaxy M40, arkasında 32 megapiksel + 8 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel derinlik kameraları; önünde ise 16 megapiksel ön kamerası bulunduruyor. Ahize yerine titreşimler üzerinden ekranını kullanan Galaxy M40, 15W şarj gücüne sahip 3.500 mAh pil ile geliyor. Bağlantı tarafından USB-C kullanan Galaxy M40, 4K video çekebiliyor. 3.5 mm kulaklık girişi bulunmayan cihaz, kutusundan Android Pie temelli One UI ile çıkıyor.

Samsung Galaxy M40 fiyatı

Samsung’un yeni Galaxy M serisi telefonu Galaxy M40, 18 Haziran tarihi itibariyle Hindistan’da satışa sunulacak. 19.990 Rs / 288 $ fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan telefonun Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy M40 teknik özellikleri