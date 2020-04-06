Şık ve kusursuz tasarım ile güçlü teknik özellikleri bir arada sunan Galaxy Note 10 Lite, 163.7 x 76.1 x 8.7 mm boyutları ve 199 gram ağırlığıyla hafif ve kompakt bir deneyim yaratıyor. S Pen akıllı kalem teknolojisi ile kullancıların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına olanak tanıyan akıllı telefon, en üst düzey Samsung telefonlarına özel kavisli ekrana veya stereo hoparlörlere sahip olmasının yanı sıra pek çok özelliğiyle dikkat çekiyor.

Sinematik ekran

Note 10 Lite, tasarımsal olarak Galaxy A71 ile benzerlik gösteriyor. S-Pen’li yapısı ile birlikte kullanıcılara Air Command özelliğini sunmasıyla diğer modellerden ayrılan akıllı telefonun ekran peneli, ince çerçevelere sahip. 20:9 en boy oranına ve 6,7 inçlik boyuta sahip olan ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 393 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. F2.2 diyafram aralığında ve 32 megapiksellik ön kamera, Super AMOLED ekranın üst kısmına konumlandırılmış durumda.

Hassas ve güçlü kalem desteği

Bluetooth alıcı desteği sayesinde güçlü bir deneyim sunan S Pen, Super Steady OIS ile sarsıntısız ve titreşimsiz olarak çekilen videoların kolay bir şekilde düzenlenmesini sağlıyor. 0.7 mm kalem ucu ve 4096 basınç hassasiyeti olan S Pen, yedek silikon uçlar ile birlikte geliyor. S Pen ile ekrana dokunmadan fotoğraf çekimi yapılabiliyor.

Zorlu görevler için ideal

Yüzeysel baktığımızda da üst düzey bir Samsung telefonuyla karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. İşlemci, RAM ve depolama özellikleri de telefonun performansını ortaya koyuyor. Samsung’un kendi kullanıcı arayüzü One UI ile birlikte gelen Galaxy Note 10 Lite, 10 nm mimarisinde üretilen 8 çekirdekli Exynos 9810 işlemciden alıyor. İşlemciye 6GB/8GB RAM eşlik ediyor. 128 GB depolama bulunan Note 10 Lite modelinin hafızası, microSD kart ile birlikte 1 TB’a kadar artırtılabiliyor.

Üçlü arka kamera kurulumu

12 megapiksel çözünürlükte ve f/1.7 diyafram genişliğindeki arka kameraya 12 megapiksel F2.2 ultra geniş açı + 12 megapiksel F2.4 telefoto (2x zoom) kamera eşlik ediyor. Görüntü Galaxy S20 Ultra kadar keskin olmasa da cihazın kameraları iyi bir iş çıkarıyor. Note 10 Lite, 60 FPS’te 4K video çekmeyide destekliyor ve 4K video çekebiliyor.

25 W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya

İnce bir gövdeye sahip olmasına rağmen 4.500 mAh pile sahip olan Note 10 Lite, parlaklık azaltma always on display kapatma vb. batarya koruyucu önlemlerle 2 günlük kullanıma çıkabiliyor.

Sonuç değerlendirmesi

Galaxy Note 10 Lite; rahat tasarımı, harika kamera performansı, uygun fiyata S Pen deneyimi sunması ve 2 yıl yazılım güncellemesi garantisi sunulmasıyla tek hoparlörün ses kalitesinin iyi olmaması ve su direnci için IP derecesinin olmaması açıklarını kapatıyor. Galaxy Note 10’dan daha ucuz olan Galaxy Note 10 Lite fiyatına rağmen hafife alınabilecek bir telefon değil.

Samsung Galaxy Note 10 Lite teknik özellikleri