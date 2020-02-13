Samsung Galaxy S20 serisi ve katlanabilir Flip Z telefon tanıtıldı, işte tüm özellikleri ve fiyatları!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra modelleri ile ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Flip Z’yi tanıttı.

Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra modellerinden oluşan Galaxy S20 serisi, yapay zeka ile Samsung’un en büyük görüntü sensörünü bir araya getiren yeni kamera sistemiyle geliyor. Galaxy S20 Ultra modeliyle pazara hakimiyet kurmaya çalışan Samsung 108 MP arka kamerasıyla fotoğraf severlerin dikkatini çekiyor.

Dinamik AMOLED, HDR10+ destekli ekran

Ekran büyüklüğü Galaxy S20’de 6,2 inç, Galaxy S20+’da 6,7 inç Galaxy S20 Ultra modelinde ise 9,6,9 inç. Quad HD+ çözünürlüğünde Dinamik AMOLED, HDR10+ destekli ekran kullanılan Galaxy S20 serisi, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. 240 Hz değerine sahip olan ekrandan parmak izi okuma sensörü, ultrasonik okuma yapabiliyor.

Gelişmiş kamera özellikleri

Galaxy S20 Ultra, 40 MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip. Arkasında ise 48 MP telefoto sensör, 12 MP ultra geniş açılı sensör ve bunlara ek olarak ToF sensörün eşlik ettiği 108 MP çözünürlüğünde ana sensör taşıyor. 10x optik zoom, 100x dijital zoom özellikleri de Galaxy S20 Ultra modelinin çıtayı bir üst seviyeye taşıyacağının göstergesi oluyor.

Galaxy S20 ve Galaxy S20+ modelleri, 10 MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip. 64 MP çözünürlüğünde ana kamera kullanılan iki model, 3x optik zoom ve 30x dijital zoom yapabiliyor. Galaxy S20 modelinde ToF sensör bulunmuyor. Galaxy S20 Ultra 30 fps kayıt alırken diğer modeller 25fps kayıt alıyor. Üç modelde de 8K çözünürlüğünde video kayıt özelliği bulunuyor. Galaxy S20 Ultra, 108 megapiksel mod ve 12 megapiksel mod arasında dinamik geçişe izin veriyor. Galaxy S20 serisi, tek tuşla çoklu çekim özelliği sayesinde canlı odak, kırpılmış, ultra geniş açılı çekim gibi farklı formatta fotoğraf ve video oluşturabiliyor.

Performans telefonu olarak tanıtıldı

Galaxy S20 serisi gücünü 7nm üretim sürecinden geçen Exynos 990 yonga setinden alıyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+, 8 GB ve 12 GB RAM’e sahip iken Galaxy S20 Ultra 12 GB ve 16 GB RAM’e sahip. Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20+ modelleri 128 GB ve 512 GB dahili depolama seçeneğine sahip. Galaxy S20 128 GB dahili depolama ile satılacak. Serinin tüm modellerinde microSD kart yuvası bulunuyor.

Güçlü bataryası dikkat çekiyor

Galaxy S20 4000 mAh, Galaxy S20+ 4500 mAh, Galaxy S20 Ultra ise 5000 mAh büyüklüğünde bataryadan besleniyor. Galaxy S20 serisinde 25W hızlı şarj standart olarak sunuluyor. Galaxy S20 Ultra Süper Hızlı şarj desteğine de sahip.

S20 telefonların Türkiye fiyatları

Galaxy S20, kozmik gri ve kozmik pembe renk seçeneğine sahip. Galaxy S20+, kozmik siyah kozmik mavi ve kozmik gri renk seçeneğine sahip. Galaxy S20 Ultra ise kozmik siyah ve kozmik gri renk seçeneğine sahip. Galaxy S20 serisi, 12 Şubat 2020 itibariyle Samsung’un online mağazası üzerinden siparişe açılacak. Samsung’un yeni modelleri, Mart ayında Türkiye’deki yetkili mağazalarda yerini alacak. Galaxy S20 modeli 7.799 TL, Galaxy S20 Plus modeli 9.299 TL, Galaxy S20 Ultra modeli ise 11.999 TL fiyat etiketine sahip. S20 Plus ve S20 Ultra modelini ön sipariş verenler Galaxy Buds + hediyesine sahip olacak.

İkinci katlanabilir telefon: Samsung Galaxy Z Flip

Standart bir telefonu tam ortadan ikiye katlayan, diğer amiral gemilere göre biraz kalın ve yüksek olan cihaz, esneyebilen ultra ince cam üstüne kurulu olduğundan ekranı üstünde plastik kullanılan Galaxy Fold’dan daha sağlam. Ön kamerasını merkeze konumlandırılan bir ekran deliğinde taşıyan Samsung Galaxy Z Flip, 3,5 mm kulaklık girişi taşımıyor.

Çiftli arka kamera

6,7 inç 2636×1080 piksel Dinamik AMOLED esnek ekran üstüne kurulu olan Z Flip, gücünü Snapdragon 855+ işlemciden alıyor. 8GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan Galaxy Z Flip, microSD üzerinden artışa izin vermiyor. Cihaz, önünde 10 megapiksel F2.4 selfie kamerası; arkasında 12 megapiksel F2.2 ultra geniş açı + 12 megapiksel F1.8 geniş açı olmak üzere çiftli kamera taşıyor. Katlanabilir telefon, 4K çözünürlükte 60 fps video çekebiliyor.

Bilgi ekranı

Cihazın 1,06 inç boyutunda 116 x 300 piksel çözünürlüğe sahip Süper AMOLED panel üzerine kurulu olan bir bilgi ekranı da bulunuyor. Bildirimler ve pil durumu, diğer kameraların hemen yanındaki bu ekrandan öğreniliyor. 3.300 mAh pil üstüne kurulan telefon, kablo üstünden 15W hızlı şarj yanında 9W kablosuz şarj desteğine de sahip.

Samsung Galaxy Z Flip fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip’in çıkış tarihi 14 Şubat 2020 olarak açıklandı. Cihaz, Türkiye’de 6 Mart 2020 tarihi ve sonrasında teslim edilecek.

Z Flip’in fiyatı ise şöyle:

ABD 1.380 dolar

Türkiye 13.499 TL

Samsung Galaxy Z Flip teknik özellikleri:

Ekran: 6,7 inç 1080p (2636 x 1080 piksel) Dynamic AMOLED ekran

İkincil ekran: 116 x 300 piksel 1,06 inç Süper AMOLED ekran

İşlemci: Snapdragon 855+

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB UFS 3.0

Arka Kamera: 12 MP geniş açı, 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 10 MP geniş açı

Batarya: 3.300 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Beyaz, Siyah (netleşmedi)

Boyutlar: Açık durumda 167 x 73,6 x 7,2 mm, kapalı durumda 87,4 x 73,6 x 17,3 mm

Ağırlık: 183 gram

Galaxy S20 teknik özellikleri

Ekran: 6,2 inç Quad HD+ 120 Hz Dinamik AMOLED

Arka kamera: 12 MP, f/1.8, OIS + 12 MP, f/2.2, ultra geniş açı + 64 MP, f/2.0, OIS, 3x telefoto

Ön kamera: 10 MP, F/2.2

Yonga seti: Exynos 990

RAM: 8 GB/12 GB

Bellek: 128 GB

Batarya: 4000 mAh batarya, 25W hızlı şarj, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj

Diğer: 186 g ağırlık, IP68, yüz tanıma, ekrandan parmak izi okuma

Fiyat: 7.999TL

Galaxy S20+ teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç Quad HD+ 120 Hz Dinamik AMOLED

Arka kamera: 12 MP, f/1.8, OIS, geniş açı + 12 MP, f/2.2, ultra geniş açı + 64 MP, f/2.0, OIS, 3x telefoto + 3D ToF sensör

Ön kamera: 10 MP, F/2.2

Yonga seti: Exynos 990,7nm

RAM: 8 GB/12 GB

Depolama: 128 GB/512 GB

Batarya: 4500 mAh, 25W hızlı şarj, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj

Diğer: 186 g ağırlık, IP68, yüz tanıma, ekrandan parmak izi okuma

Fiyat: 9.299TL

Galaxy S20 Ultra teknik özellikleri