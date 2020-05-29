Samsung Hava Temizleyici ile yaşam alanınızda rahat nefes alın!

Kovid-19 nedeniyle özellikle evden çalışmaya başladığınız bu günlerde sürekli kapalı bir ortamda bulunduğunuzdan odaklanmaya daha fazla ihtiyaç da duyabiliyorsunuz. Böylesi bir durumda temiz hava almanızı sağlayan hava temizleyicilerden yararlanmak mümkün. Evinizin havasını yalnızca zararlı maddelerden değil kötü kokulardan da arındıran Samsung Hava Temizleyici çeşitli özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Kapalı bir alanda uzun süre kaldığınızda bir süre sonra ortamdaki hava nedeniyle odaklanamadığınızı ve temiz havaya ihtiyaç duyduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Havadaki zararlı parçacıkların artışından kaynaklanabilen bu durum Kovid-19 nedeniyle özellikle evden çalışmaya başladığınız bu günlerde odaklanmaya daha fazla ihtiyaç duymanızı gerektirebiliyor. Böylesi bir durumda temiz hava almanızı sağlayan hava temizleyicilerden yararlanabilirsiniz.

Samsung Hava Temizleyici ile havadaki formaldehit gibi zararlı gazların ve maddelerin yok olmasını sağlayabiliyorsunuz. Evinizin havasını yalnızca zararlı maddelerden değil kötü kokulardan da arındıran Samsung Hava Temizleyici ile yaşam alanlarınıza tertemiz bir dokunuş yapmanız mümkün.

3 adımda havayı temizliyor

34 m2’lik bir alanda etkin olarak kullanılabilen Samsung Hava Temizleyici maksimum 45 dBA ses ile kullanıcıyı rahatsız etmeden de çalışıyor. Üç adımlı hava temizleme sistemi kullanarak havayı temizleyen ve kötü kokuyu gideren bu üründe yer alan Toz Sensörü ise toz miktarını gerçek zamanlı olarak algılıyor ve 4 Renkli Göstergesi 4 farklı renge sahip bir LED lamba kullanarak sonuçları gösteriyor, böylece havanın ne kadar temiz olduğunu anında görebiliyorsunuz. PM2.5 Filtre sayesinde ise 0,3 mikrometre büyüklüğündeki toz parçacıklarının ve formaldehit gibi zararlı gazların yüzde 99,9’u filtrelenebiliyor.[1]Tüm bu özelliklerin yanı sıra yumuşak ve sessiz bir hava akışı sağlayan Otomatik Mod kirlilik seviyesini algılıyor ve en uygun hava kalitesini korumak için gücü otomatik olarak ayarlıyor.

Çocuklar için de son derece güvenli

Bu dönemde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar da evlerde daha fazla vakit geçiriyor. Bu ürünün öne çıkan diğer bir özelliği ise çocuklar için de oldukça güvenli olması. Çocuklar tarafından kazara kullanılması önlenecek şekilde tasarlanan üründe bulunan Çocuk Güvenlik Kilidi, ekrandaki butonların kazara kullanılmasını imkânsız hale getiriyor. Ayrıca yuvarlatılmış kenarlı şekli sayesinde olası çarpmalarda çocukların güvenliğini de sağlıyor.

Samsung Hava Temizleyici hakkında daha fazla bilgi için: https://www.samsung.com/tr/air-conditioners/air-purifier-ax34r3020ww/