SuperApp MenaPay’in yeni fonksiyonu Influencer pazaryeri açıldı

İlk blockchain SuperApp olan MenaPay’in en yeni hizmeti “social store” ile influencerlar ve sosyal medya fenomenleri kendilerine ait tüm sosyal medya kanallarını ve servislerini ekleyerek yeni projeleri için takipçilerinden teklif, destek alabiliyor ve satış yapabiliyor.

Blockchain tabanlı ilk SuperApp olan MenaPay, dijital dünyanın ihtiyaçlarına uygun altyapı ve teknoloji yatırımlarına ve MenaPay uygulamasına yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

MenaPay uygulamasının yeni bir fonksiyonu olan social store ile sosyal medyada içerik üreten influencerlar, MenaPay uygulamasına sosyal medya kanallarını ekleyip, bu kanallara ait servisler açarak takipçilerinden destek alabilir. Influencerların takipçileri, MenaPay uygulamasında influencer’a servislerin karşılığında desteklerini tek tıkla kolaylıkla gönderebilir. Influencerlar dilerlerse destek gönderecek takipçilerinden mesaj alma seçeneğini de aktifleştirebilir ve böylelikle takipçilerinin mesajlarını okuyabilir.

Sosyal medya kanallarına MenaPay ile destek

Sosyal medyada hazırladıkları videolar fotoğraflar ya da yemek tarifleriyle çok fazla ilgi gören ve beğeni alan spor eğitmeni, diyetisyen, astrolog gibi fenomenlerin son dönemde takipçilerinden destek alması Türkiye’de ve dünyada oldukça popüler hale geldi. Sosyal medya fenomenleri topladıkları destekler ve elde ettikleri gelirler sayesinde takipçilerinin beğendiği içerikleri hazırlamaya devam edebiliyor. Her geçen gün uygulama içerisindeki özelliklerini genişleten MenaPay son zamanlarda popülerleşen influencerların ve sosyal medya fenomenlerinin takipçilerinden destek almasına yeni bir soluk getirerek tek tıkla kolayca, güvenilir bir şekilde destek alınabilmesini mümkün hale getirdi.

MenaPay ile bağış göndermek çok hızlı ve kolay

Takipçilerinin kendisini desteklemesini isteyen influencer veya sosyal medya fenomeni, MenaPay uygulamasına kayıt olarak uygulama içerisinden social store’da kanal açıyor. Store’da kanalların servislerini ve servislere ait ücretleri belirleyip kanalını oluşturuyor. Influencerın takipçileri ise yine MenaPay uygulamasındaki social store’a girip arama seçeneğinden takip ettiği influencerın kanal adını aratarak servis karşılığı desteğini blockchain teknolojisi sayesinde MenaPay ile birkaç saniye içinde kart bilgisi veya kişisel bilgi paylaşmadan influencer’a desteğini gönderebiliyor.

MenaPay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş, pandemi döneminde dijital içeriklerin daha tüketildiğini ve buna bağlı olarak dijital içerik üretimlerinin de arttığını belirterek “Son zamanlarda sosyal medya üzerinden destek ve bağış kültürü çok yaygınlaştı. MenaPay uygulamasına getirdiğimiz social store özelliği için Twitch ve YouTube’daki bağış fikrinden ilham aldık” dedi. Gül Şenkardeş şöyle devam etti: “Hem Ortadoğu’da hem de ülkemizde influencer kültürü çok yaygın ama bu alanda pazaryeri uygulamaları çok yeni. MenaPay uygulamasında yeni bir model deneyerek influencerların kolayca destek alabilmesinin önünü açtık. Böylelikle sosyal medyada içerik üreticileri, verdikleri hizmetlerle beraber MenaPay uygulaması üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde destek alabilecekler.” Yeni trendleri yakından takip ettiklerini ifade eden Çağla Gül Şenkardeş, uygulama içindeki “sosyal store” özelliğine yenilikler katmak için çalışmalarına son hız devam ettiklerini sözlerine ekledi.