TP-Link’ten Her Bütçeye Uygun WiFi Mesh Sistemi

TP-Link, WiFi Mesh sistemlerini daha ulaşılabilir yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çok uygun fiyatlı yeni Mesh sistemi olan Deco E4 Türkiye’de satışa sunuldu.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link , ihtiyacı olan herkesin WiFi Mesh sistemlerine ulaşabilmesi için Deco ürün ailesini sürekli genişletiyor. Şirket son olarak son derece uygun fiyata sahip olan Deco E4 modelini Türkiye’de satışa sunuyor. WiFi Mesh teknolojisinin tüm avantajlarını sunan Deco E4’ün iki birimden oluşan paketi 599 TL fiyata sahip.

Geniş, çok katlı ya da çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı evler için en ideal WiFi çözümü olan Deco sistemleri, zayıf sinyal, ölü bölge, fazla yüklenme nedeniyle ağda yavaşlama gibi tüm sorunları ortadan kaldırıyor. Diğer ağ çözümlerine oranla daha yüksek fiyata sahip olan WiFi Mesh sistemleri, bu nedenle her kullanıcı tarafından tercih edilmeyebiliyordu. Her ürün grubunda olduğu gibi Deco ailesinde de zengin model çeşidi sunan TP-Link, fiyata duyarlı kullanıcılar için çok uygun fiyatlı Deco E4 modelini geliştirdi. İkili ya da üçlü paket halinde satışa sunulan ürün, standart bir evin gereksinimlerini bu adetler ile rahatlıkla karşılayabiliyor.

Gelişmiş Deco Mesh teknolojisi ile farklı Deco birimleri birlikte çalışarak tek bir ağ adı olan ‘birleştirilmiş’ bir ağ oluşturuyor. Evin içinde mobil cihazlar ile dolaşırken olabilecek en yüksek hız için Deco’lar arasında otomatik olarak geçiş yapılıyor. Bu da kesintisiz bir WiFi sunuyor. Deco E4 üçlü paket, 371 metrekareye kadar WiFi sinyallerini güçlü bir şekilde ulaştırabiliyor. Bu sayede gerçekten kesintisiz ve hızlı bir WiFi ağı oluşturuluyor. Daha sonra gerek duyulduğunda bu ağa yeni bir Deco birimi eklenebiliyor. Üstelik aynı model olması da gerekmiyor; farklı model Deco birimleri ile ağı genişletmek mümkün.

Gelişmiş WiFi teknolojisi

Deco E4, 802.11ac teknolojisine sahip. Bu sayede çok daha yüksek WiFi hızları elde edilebiliyor. Önceki nesil WiFi standardına oranla üç kat daha yüksek hız sunan AC teknolojisi ve Mesh teknolojisi birleştiğinde kesintisiz ve hızlı bir WiFi ağı, üstelik tek bir ağ adı altında oluşturulmuş oluyor. Çift bant desteği de olan Deco E4, 5GHz bandında 867Mbps, 2.4GHz bandında ise 300Mbps kablosuz hızlara sahip. Bu yüksek hızlar ve geniş kapsama alanının yanı sıra her bir Deco birimi 100’e kadar cihaza bağlantı desteği sunuyor. Böylece çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu ev ya da küçük ofislerin önemli bir sorunu da ortadan kalkıyor. Aynı anda ağa ne kadar çok cihaz bağlanırsa bağlansın performansta herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Farklı modemler ile uyumlu olan Deco E4, aynı zamanda çok işlevli bir ürün. Klasik yönlendirici (router) modunun yanı sıra cihaz erişim noktası (access point) ya da menzil artırıcı (range extender) olarak da işlev görebiliyor; cihaz üzerinden bu modlar seçilebiliyor.

Güçlü ebeveyn kontrolleri ile çocuklar güvende

Deco E4, basit, sezgisel ebeveyn kontrolleri ile çocukları internette güvende tutmayı kolaylaştırıyor. Her aile üyesi için farklı Kullanıcı Profilleri oluşturulabiliyor. Bu sayede kişiye özel süre sınırları vb belirlenebiliyor. Filtre Seviyeleri ile web sitelerinde yaşa uygun engellemeler tek dokunuşla yapılabiliyor. Zaman Sınırları özelliği ile ailedeki her kişinin çevrimiçinde ne kadar zaman geçireceği belirlenebiliyor. Analiz özelliği sayesinde çocukların hangi siteleri ziyaret ettiği ve ne kadar zaman geçirdiği kontrol edilebiliyor. Bağlantıyı Askıya Al özelliği ile ise tüm evin WiFi erişimi bir süreliğine askıya alınabiliyor.

Deco E4 de diğer Deco modelleri gibi çok kolay kurulup kullanılabiliyor, ayarlar kolayca yapılabiliyor. TP-Link’in ücretsiz ve iOS ve Android destekli Deco uygulaması sayesinde hem kurulum hem Ebeveyn Kontrolleri dahil tüm ağ ayarları akıllı telefon üzerinden basit ve rahatça yapılabiliyor. Üstelik ayarlar ve kontroller evden uzaktayken de yapılabiliyor. Ayrıca Amazon Alexa ve IFTTT uyumlu olan Deco E4, ses ile de komut edilebiliyor.

Türkiye’de satışa sunulan Deco E4’ün tavsiye edilen fiyatları ise şöyle: