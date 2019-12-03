TP-Link’ten Uzun Mesafeler İçin Güçlü Anten

TP-Link, uzun mesafelerde WiFi sinyallerini iletebilmek için tasarlanan yeni, yönlü dış mekan antenini satışa sundu. CPE605 model anten, özel metal reflektöre sahip ve kolay monte edilebiliyor.

WiFi ürünleri pazarında dünya lideri olan TP-Link, WiFi sinyallerini çok uzak mesafelere iletebilmek için kullanılan yeni dış mekan anteni CPE605’i satışa sundu. Kırsal kesimde; MOBESE kameraları gibi uygulamalarda; çok geniş alana yayılmış fabrika, üniversite yerleşkesi gibi mekanlarda WiFi sinyallerini uzun mesafelerde aktarabilmek için kullanılan CPE605, 23dbi yüksek kazançlı, yönlü bir anten.

Son derece kolay monte edilebilen TP-Link’in yeni dış mekan anteni, yenilikçi geçmeli parçalardan oluşuyor. Bu sayede hızlıca monte edilebilen ürün, her tür hava koşuluna dayanacak sağlamlığa sahip. Çok sert rüzgarlarda bile sabit durabilen CPE605, IP65 standardında hava koşullarına dayanıklı bir ürün. 15 kV ESD ve 6 kV yıldırımdan korunma özellikli anten, tüm hava koşullarında işlevini sürdürebiliyor, WiFi sinyallerini iletmeyi başarıyor.

CPE605, 5GHz bandını destekliyor ve bu bantta 150Mbps’ye kadar kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Özel olarak ayrılmış metal reflektör ile mükemmel ışın (hüzme) yönlülüğü, gelişmiş gecikme ve gürültü önleme sağlıyor. Kullanıcı dostu bir tasarımla profesyonel performansı bir araya getiren ürün, dış mekan kablosuz ağ uygulamaları için uygun maliyetli bir çözüm oluşturuyor.

Merkezi Yönetim Yazılımı ile kolay yönetim

TP-Link’in yeni dış mekan anteni CPE605’in yönetimi de kolay. TP-Link’e ait Pharos Kontrol Yazılımı kurulu olarak satışa sunulan ürün, bu sayede kullanıcılara tek bir bilgisayardan ağdaki tüm cihazları yönetebilme kolaylığı sağlıyor. Pharos Kontrol Yazılımı ile ağdaki cihazları saptama, durum izleme, sabit yazılım yükseltme ve ağ bakımı yapılabiliyor. Sezgisel bir web tabanlı arabirim olan PharOS, ayrıntılı bir yönetim şekli sunuyor ve daha ayrıntılı yapılandırmalara erişimi mümkün kılıyor.

Geniş açık alana yayılmış işletmeler için uygun bir dış mekan WiFi anteni olan CPE605, Türkiye’de KDV dahil 50 USD tavsiye edilen fiyatla satışa sunuldu.