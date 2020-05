Uç nokta güvenliğini buluta taşımak için 5 neden

Koronavirüs ile birlikte gelinen süreçte iş yapış şekillerinin değişmesi, uzaktan çalışma modelinin şirketlerin gündemine hızla girmesi ile tüm sektörler odağını bulut uygulamalarına çevirmeye başladı. Bulut uygulamalarının popülerliğinin hızla arttığı bu dönemde güvenliği buluta taşımak ise giderek daha önemli hale geliyor.

Tüm dünyada şirketler evden çalışma modeline uyum sağlamaya çalıştığı bu zorlu süreçte birçok kuruluş da şirket içi uç nokta güvenliği, Tespit ve Yanıt (EDR / XDR) çözümlerinin SaaS (Hizmet olarak Yazılım) sürümlerine geçiş planlarını hızlandırıyor. Koronavirüs süreci öncesinde Hizmet olarak Yazılım (SaaS) sürümüne geçenlerin, bu zorlu zamanlarda uzaktan çalışma modeline geçişlerde zorlanmadıklarını ortaya koyuyor. Bu da kuruluşların artık bulutla yönetilen güvenlik çözümlerine geçmelerinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Siber güvenlik çözümlerinin küresel lider şirkelerinden Trend Micro, şirketlerin bulutla yönetilen güvenlik çözümüne geçmeleri için 5 nedeni sıraladı.

1-Dahili altyapı yönetimi olmadığı için daha az risk taşıyor

Tehditler her zaman gelişirken, siber güvenlik teknolojilerinin devamlı olarak gelişmesi ve kendini yenilemesi gerekiyor. Bu nedenle kullanılan uç nokta güvenliğini sürekli olarak güncellemek büyük önem taşıyor.Ancak Apex One as a Service kullanıldığında her zaman en son sürüme sahip olmak mümkün. Uygulanacak yazılım yamaları veya yönetilecek Apex One sunucuları olmadığı için Uzaktan çalışanların düşünmesi gereken daha az görev ve dikkat etmesi gereken daha az sunucu bulunuyor. Böylece, uzaktan çalışanlar diğer işlerine odaklanabiliyor.

2-Yüksek güvenilirlik ve erişilebilirlik sağlıyor

Apex One as a Service, sürekli izleme ve yedekli işlemler sayesinde verilere %99,9 erişilebilirlik sağlıyor. Bu, çalışanların kesintisiz bir şekilde çalışabilmeleri anlamına geliyor. Operasyon ekibi aynı zamanda proaktif olarak uç noktalarınızdaki olası sorunları izliyor ve önceden onayınız ile dikkatinizi çekmeden bir uç nokta aracısıyla küçük sorunları düzeltebiliyor.

3-Daha Hızlı Tespit ve Müdahale (EDR / XDR)

Uç nokta telemetrisini bir bulut veri havuzuna aktararak, araştırma ve tarama gibi tespit ve müdahale faaliyetleri de çok daha hızlı şekilde işlenebiliyor. Örneğin, bulutta bir kök neden analizi diyagramı oluşturmak, verilerin kolayca kullanılabilir olması ve bulutun bilgi işlem gücü ile hızlı bir şekilde işlenebilmesi nedeniyle çok fazla zaman almıyor.

4-Yükseltilmiş MITRE eşleştirmeleri

Bulut bilişim aynı zamanda şüpheli bir dizi etkinliği tanımlamak adına çok sayıda olay ve telemetri analitiği sağlıyor. Bu, yenilikçi tespit yöntemlerinin yanı sıra MITRE çerçevesine ek eşleştirme olanağı tanıyor. Bu da maliyetler açısından avantaj sunuyor.

5-XDR – Birleşik Uç Nokta + E-posta Tespit ve Müdahale

Verizon’un* yaptığı araştırma, Covid-19 içerikli kötü amaçlı yazılımların %94,9 oranında e-posta yolu ile bulaştığını gösteriyor. Forrester’ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan Forrester Wave™ Kurumsal Tespit ve Müdahale raporunda da bu açıkça belirtiliyor: “Trend Micro, XDR işlevselliği sunuyor. Özellikle otlama saldırıları için etkili olan XDR ile Microsoft Office 365 ve Google G suite yönetim yeteneklerini EDR iş akışlarına entegre ederek XDR’ye ilk girişini yapmış oldu.”

XDR’nin bu özelliği Apex One as a Service uyarılarını ve aktivite verilerini birleştirerek Bulut Uygulamaları Güvenliğinde kullanılabilir niteliktedir. Uç nokta verileri, e-posta etkilenmesini hızlı bir şekilde değerlendirmek için başka bir araç kullanmadan Office 365 veya G Suite e-posta bilgilerine bağlanabiliyor. Böylece XDR hareketli uç nokta tespit ve koruması ve bulutta müdahale özelliği ile veri koruma yeteneklerini arttırırken zamandan da tasarruf sağlıyor.