Üniversite Öğrencileri İçin 7 Dijital Güvenlik Önerisi

Üniversite öğrencileri için yeni akademik dönemin başlamasına sayılı günler var. Öğrenciler, kampüslerine dönmek için hazırlanıyorken bulundukları dijital çağın güvenlik önemlerini es geçmemeleri gerekiyor. Dijital güvenliklerini düzene sokmak isteyen öğrencileri dikkatli olmaya davet eden Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, öğrencilere kendilerini online olarak güvende hissedecekleri 7 önemli öneride bulunuyor.

Üniversite öğrencileri, çağın tüm imkânlarından faydalanan en dijital kitle olarak görülüyor. Hayatlarını online olarak da yaşayan öğrencilerin aynı zamanda siber dolandırıcıların radarında oldukları da bilinen bir gerçek. Yeni akademik yıl için hazırlık içerisinde olan öğrencilere seslenen Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, potansiyel siber tehditler karşısında dijital güvenlik için öğrencilerin bilmesi gereken 7 ipucunu paylaşıyor.

İndirmeleri resmi mağazalardan yapın

Üçüncü taraf uygulama mağazalarından içerik indirmeyin. Öğrencilerin yalnızca kullandıkları işletim sistemlerinin resmi uygulama mağazalarından uygulamaları indirmesi gerektiğini dile getiren Gürsel Tursun, üçüncü taraf bir siteden indirilen bir uygulama ya da oyunun öğrencilere kötü amaçlı yazılım bulaştırma riskini artırdığını belirtiyor. Özellikle içerisinde bulunan komuta kontrol sistemleriyle öğrencilerin kredi kartı veya bankacılık bilgilerine ulaşılabiliyor. Bu durumlar karşısında resmi mağazalar dışında uygulama, oyun ya da filmlerin indirilmemesi gerekiyor.

Kimlik avı kampanyalarına dikkat edin

Öğrenciler, Instagram ya da Facebook mesajlarını ve e-postalarını çok yakından izlemeli. Özellikle okula dönüş sezonunda dolandırıcılar, genellikle gerçekte olmayan bir satın alma işlemi yapılmasında ısrar eden sahte mesajlar gönderiyorlar. Bu mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Gürsel Tursun, gerçekçi durmayan kampanyalara ve ısrarcı e-postalara karşı öğrencilerin kaynağını bilmedikleri linklere tıklamamasını öneriyor.

“Evil Twin” etkin noktalarına dikkat edin

“Evil Twin” (şeytan ikiz) yöntemiyle hackerler, tamamen aynı ağ adını kullanıyor ve Wi-Fi ağlarına otomatik bağlanma özelliği açık cihazlar, bu ağın kötü niyetli bir ağ olduğunu fark edemeden hemen bağlanıyor. Gürsel Tursun,öğrencilerin bu sahte Wi-Fi erişim noktalarına karşı VPN yüklemelerini ve cihazlarını Wi-Fi ağlarına otomatik katılıma kapatmaları önerisinde bulunuyor.

Sosyal medya varlığınızı yeniden düşünün

Gençler sosyal medyada etkin olma konusunda çok baskı altındalar. Bir internet kişiliği olma konusunda büyük bir cazibe varken, Gürsel Tursun konuyla ilgili iki kere düşünülmesi gerektiğini ifade ediyor. Sosyal medya kullanımında tüm kişisel özel bilgilerin herkes tarafından bilinmesi, olası oltalama saldırılarına davetiye çıkarabilir.

Yalnızca HTTPS sitelerinden alışveriş yapın

Okula dönüş sürecinde birçok alışveriş listesi çıkaran öğrenciler, mobilyalardan, elektronik aletlere kadar birçok ihtiyacını online olarak karşılamaktalar. Öğrencilerin alışveriş yaptıkları sitelerin URL’lerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Gürsel Tursun, yalnızca URL’nin solunda gri kilidi olan bir HTTPS sitesinden alışveriş yapmanın daha güvenilir olduğunu dile getiriyor. Ancak öğrencilerin sadece bununla yetinmemeleri gerektiğini de hatırlatan Tursun, hackerlerin artık aynı sertifikalara erişebileceğini ve sahte HTTPS siteleri kurabileceklerine dikkat çekiyor.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı seçin

Günümüzde bankalar ve finansal kurumlar standart olarak iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanıyor. İki faktörlü kimlik doğrulaması, sadece bir şifre yerine ikinci bir kimlik doğrulama katmanını kullanıcılara sunuyor. Öğrencilerinde bankalarının web sitelerinde iki faktörlü kimlik doğrulaması seçebilecekleri bir seçenek araması gerektiğini belirten Gürsel Tursun, bunun çoğu zaman kendilerine gönderilen bir PIN numarası olduğunu ve öğrencilerin bu kimlik doğrulamasını kullanması gerektiğini öneriyor.

Güncelleme ve yedekleme yapmayı ihmal etmeyin

Öğrenciler, cihazlarının yazılım güncellemelerini kullanıma sunuldukları anda indirmeli. Bu güncellemeler ile güncellenmiş sürücüler, hata düzeltmeleri ve en önemlisi güvenlik açığı düzeltmeleri gibi yeni özellikler geliyor. Ek olarak, yedekleme yapmak da önemlidir. Öğrencilerin harici sabit diskler, USB depolama cihazları ve bulut ortamları gibi yedeklemek için birçok seçeneği değerlendirmesi gerekiyor.