Venus Z40, Açılır Pop-Up Selfie Kamerası Ve Sınırsız Tam Amoled Ekranıyla Fark Yaratıyor
Vestel Venus Z serisinde çıtayı yükseltti. Üst segmentin en yeni üyesi Venus Z40, yeni trend açılır pop-up selfie kamerası ve sınırsız tam Amoled ekranıyla dikkat çekiyor.
Vestel’in üst segment akıllı telefon serisi Z’nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı. Kullanıcıya maksimum performans düzeyi vadeden Z40, 16+5 MP arka ve 8 MP açılır pop-up ön kamerasıyla fark yaratıyor. Z40, tüketicilerin akıllı telefon alırken en çok dikkat ettikleri kamera konusunda hem arka hem de ön kamerası ile beklentileri karşılayacak. Akıllı telefon kullanıcılarının son dönemdeki favorisi olan portre modu, yüz güzelleştirme modu ve yapay zeka modlarına da sahip Z40, sınırsız tam amoled ekranı ile de öne çıkıyor.
Venus Z40 ayrıca 6.4 inç Gorilla Glass 5 kırılmaz cam ve tam Amoled ekranıyla telefonu büyütme derdi olmadan sınırsız ekran keyfi sunuyor. NFC, kablosuz şarj özellikleriyle ve ekrana gömülü parmak izi sensörüyle Z40, günlük hayatı kolaylaştırıyor. Venus Z40 Aralık ayında lansmana özel 3.149 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.
Ekran
Ekran Boyutu: 6.4″
Çözünürlük: 1080×2340 HD Plus
Ekran Camı: Gorilla Glass 5 kırılmaz cam sınırsız tam Amoled ekran
Ekran kasa oranı: %92
İşlemci
Mediatek P70
Çekirdek Sayısı: 8
İşlemci Hızı: 2.1 GHz
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi: Android 9 Pie
Arka Kamera
16MP+5MP Portre Modu, Yüz güzelleştirme, PDAF
Flaş: LED
Video Çözünürlüğü: FHD
HDR: Var
Ön Kamera
8MP Portre Modu
Video Çözünürlüğü: Full HD
Hafıza
Ön Hafıza (RAM): 4 GB
Dahili Hafıza: 128 GB
Batarya
3.500 mAh
Fiziksel özellikler
Boyut: 158.7 x 74,1 x 8,6 mm
Ağırlık: 165.5 gr
Renk: Derin Mor, Uzay Mavisi
Metal Çerçeve / Cam Arka Kapak