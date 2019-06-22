Vivo Y12 Tanıtıldı, İşte Merak Edilen Özellikleri!

Vivo, merakla beklenen Vivo Y12 akıllı telefon modelini tanıttı. Bakın, uygun fiyata yüksek batarya kapasitesi ve üç arka kamera sunan telefon başka hangi özelliklerle geliyor.

İki RAM seçeneği

6,35 inç büyüklüğünde1544×720 piksel çözünürlük sunan ekranı FullView olarak adlandırılan çerçevesiz telefon, gücünü MediaTek’in Helio P22 işlemcisinden alıyor. 3 GB RAM / 64 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM / 32 GB dahili depolama alanı bulunan yeni akıllı telefonun hafızası MicroSD kart yardımı ile 256 GB’a kadar artırılabiliyor.

Üçlü kamera kurulumu

Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframa sahip kamera, arka tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 derinlik algılama sensörünün eşlik ettiği 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 ana kamera bulunuyor.

Dev batarya

Parmak izi okuyucusu arka tarafında bulunan yeni telefon, Android Pie tabanlı Funtouch OS 9 ile beraber kutudan çıkıyor. Vivo’nun yeni akıllı telefonu Vivo Y12, Micro USB ile şarj olan 5000 mAh’lik bataryaya sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Vivo Y12 fiyatı

Hindistan’da satışta bulunan ve Türkiye’ye aracı isimler aracılığıyla gelmesi beklenen Vivo Y12’nin 4GB RAM’e sahip olan modelinin fiyatının 180 dolar olduğu açıklandı.

Vivo Y12 teknik özellikleri