Xiaomi’den İki Yeni Akıllı Saat: Amazfit Smart Watch 2 ve Amazfit Health Watch

Uygun fiyatlı akıllı saat ve akıllı bileklik modelleriyle dikkat çeken Xiaomi, Çin‘de düzenlenen etkinlik ile yeni akıllı saatleri Xiaomi Amazfit Smart Watch 2 ve Health Watch modellerini tanıttı. Bu yeni iki saat, akıllı saat arayan kullanıcılara bakın neler sunacak.

Amazfit Smart Watch 2

1,39 inç 454×454 piksel yuvarlak OLED ekran üzerine kurulan akıllı saat, Gorilla Glass 3 ile korunuyor. EKG özelliği sayesinde önemli sağlık sorunlarına neden olabilecek Atriyal Fibrilasyon (AFib) belirtisini tespit edebiliyor. Nabız ölçümü de yapabilen Xiaomi akıllı saat, gücünü Snapdragon Wear 2500 işlemci ve 512 MB RAM’den alıyor.

4 GB dahili depolaması bulunan model 420 mAh pil ile uzun bir kullanım ömrü sunuyor. eSIM desteği sayesinde telefon görüşmelerine imkan tanıyan akıllı saat, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor.

EKG özellikli versiyonu 190 dolar, EKG olmayan versiyonu ise 145 dolar seviyesinde fiyata sahip. Akıllı saat, ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Modelin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi Amazfit Health Watch

Apple Watch gibi kare formunda karşımıza çıkan Xiaomi Amazfit Health Watch, Smart Watch 2 kadar iddialı olmasa da EKG özelliği, nabız okuma özelliği, 200 mAh pil kapasitesiyle dikkat çekiyor. Akıllı saat 1,28 inç 176×176 piksel renkli ekranla geliyor. Pil ömrünün 7 gün olduğu belirtilen akıllı saat yaklaşık olarak 100 dolar satış fiyatına sahip.