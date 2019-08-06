Zyxel ’den İki Yeni Hibrit Switch Serisi: GS1920v2 ve XGS1930

Zyxel’in NebulaFlexTM Çözüm Ailesi, iki hibrit switch serisinin daha katılımıyla genişledi.

Ağ teknolojileri alanında lider firmalardan biri olan Zyxel, NebulaFlexTM çözüm ailesini genişletti. İki yeni hibrit switch serisinin daha katılımıyla büyüyen Nebula Ürün Ailesi, her ölçekten işletmeye esnek ve yüksek performanslı bir iletişim ağ altyapısı vaat ediyor. Kullanıcı dostu,yeni nesil akıllı switch teknolojilerine yatırım yapan Zyxel’in iki serisi GS1920v2 ve XGS1930, yüksek performans, PoE işlevselliği ve ücretsiz Nebula Merkezi Yönetim desteği özelikleri ile öne çıkıyor.

Yenilenen karbon görünümlü tasarımı beğeni toplayan ürünler, uygun maliyetli ağ ürünleri kategorisinde rakipleri arasından sıyrılıyor.

Yeni özellikler ve iki seri ile aileyi büyüten Zyxel, entegratör firmalar, servis sağlayıcılar ve farklı ölçekteki birçok işletmenin ağ performansını artırmayı hedefliyor. Kolay yönetim sunan Nebula Ürün Ailesi; kablosuz access point, switch ve güvenlik çözümlerini kapsayan uçtan uca geniş ürün seçeneği sunuyor. Böylece BT yöneticileri, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar artan iş ihtiyaçlarına göre yeni ürün satın alabiliyor ve 7/24 bilgi işlem ağlarını kontrol edip iş sürekliliğine katkıda bulunuyorlar. NebulaFlexTM ağ ürünleri hem iOS hem de Android cihazlara yüklenen mobil uygulama ile uzaktan kolay bir şekilde yönetilebiliyor.

Bugünden yarına hazır dijital işletme

İngiltere’deki CONTEXT araştırma şirketinin verilerine GS1920 serisinin Avrupa’da pazarda ilk 3’te yer aldığını belirten Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal “Amacımız; esnek yönetim modeli ile kurumları dijital geleceğe hazırlamak” diyor. Erünsal sözlerine şöyle devam ediyor:

“Yeni switch’lerimiz; NebulaFlex klasik yönetim ile ücretsiz Nebula Merkezi Yönetim arasında geçiş esnekliği sunuyor. Nebula Merkezi Yönetimi, işletmelere basit kurulum, gerçek zamanlı yapılandırma ve zahmetsizce bütün Nebula cihazlarına her zaman erişim gibi imkânlar sağlıyor.Öte yandan klasik yönetimde ise ürünün kullanıcı dostu web tabanlı yönetim arayüzü sayesinde karmaşık komutlar kullanmaya gerek kalmadan kolayca bilgi işlem ağ altyapınızı yönetebiliyorsunuz.”

Yeni nesil switch’ler akıllı fan modu ile iş yerinde sessiz çalışmayı garanti altına alıyor. Ürün üzerinde yer alan kullanıcı dostu LED göstergeler sayesinde; Nebula Bağlantısı ve PoE güç kullanımı gerçek zamanlı olarak anında takip edebiliyor.

Zyxel’in XGS1930 Serisi, 10Gbps hızında portlarıyla optimum performans, Nebula ile kolay yönetim ve maksimum güvenlik gibi özelikleri ile iş verimliliğinin artmasına olanak tanıyor. Günümüzde büyük veya küçük ölçekli tüm işletmeler, network hizmetlerinden yoğun uygulamaları destekleyecek bağlantı, daha az ağ problemleri ve kolay yönetim gibi özellikleri ile yüksek performans bekliyor. Zyxel, XGS1930 serisi switch’leri tüm bu beklentileri karşılıyor.