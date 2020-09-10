2022’de iş gücünün yüzde 42’si mobil olacak

Geleneksel iş yapış modelleri teknoloji ile birlikte verimlilik ekseninde gelişiyor. Yapılan araştırmalar, 2022 yılına kadar dünyadaki iş gücünün yüzde 42,5’inin mobil çalışanlardan oluşacağına işaret ederken, şirketlerin bu modelle çalışan başına yılda ortalama 11 bin dolar tasarruf edebileceğini gösteriyor.

Esnek veya uzaktan çalışma, verimliliğin ve çevikliğin artırılıp sabit genel giderlerin azaltılması gibi avantajlarla iş hayatında uzun süredir konuşuluyor. Strategy Analytics’in çalışması 2022 yılına kadar dünyadaki tüm iş gücünün yüzde 42,5’inin mobil çalışanlardan oluşacağını gösteriyor. Tecla’nın araştırma sonuçları ise uzaktan çalışmanın şirketlere çalışan başına yılda ortalama 11 bin dolara varan tasarruflar sağlayacağı yönünde. Aynı araştırmaya göre, çalışanlar da evden çalışarak yılda ortalama 7 bin dolarlık tasarruf sağlayabilecek.

Kişisel bilgilerini içeren belgeler güvende

Mobil cihazların artması ve online hizmetlerin çoğalmasıyla mobil çalışmanın yaygınlaştığına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Yapılan araştırmalar, geleneksel iş yapış modellerinin değiştiğini ve bu değişimin kalıcı olacağını gösteriyor. Şirketlerin olduğu kadar, çalışanların da yeni iş süreçlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Mobil uygulamaların artan kullanım alanlarını göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz Zumizum KVK uygulaması, Apple Store ve Google Play Store’dan indirilebiliyor. Zumizum KVK, saha operasyonlarında, müşterilerin kişisel bilgilerini içeren belgelerin, gizlilik şartları gözetilerek hedef sisteme aktarılması gereken bütün süreçlerde kullanılabiliyor. Ayrıca görsel veri ile bildirim sağlanması gereken süreçlerde, gizli müşteri çalışmalarında, satış ziyaretlerinin yanı sıra görsel belgeleme gerçekleştiren kurumların saha çalışmalarında uygulamadan faydalanılabiliyor.” bilgisini verdi.

Belgelere zaman ve konum bilgisi eklenebiliyor

Mobil çalışan ekiplerinin işlerini kolaylaştıran Zumizum KVK uygulaması, saha ekiplerinin mobil cihazları ile fotoğrafını çektikleri müşteri belgelerine zaman damgası ve konum bilgisi ekleyerek Web servisler aracılığıyla istenen hedef sisteme aktarılmasını sağlıyor. Gönderilen belgelerin teslim edilme durumunu takip etme imkânı sayesinde süreç kontrolü sağlanıyor. Uygulama, kurum tarafından uygulamaya üye tanımlayabilme ve üyeye özel kullanıcı adı ve şifre tanımlama özelliklerine de sahip.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun uygulama

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında geliştirilen Zumizum KVK ile kişisel veriler, saha ekiplerinin mobil cihazlarında kayıtlı kalmadan otomatik olarak siliniyor. Bu sayede gizli bilgilerin güvenliği korunuyor. Mobil uygulama, saha operasyonlarının yönetilmesinde, müşterilerin kişisel bilgilerini içeren belgelerin gizlilik şartları gözetilerek hedef sisteme aktarılmasında, görsel veri ile bildirim sağlanması gereken süreçlerde, gizli müşteri çalışmalarında ve görsel belgeleme gerçekleştiren kurumların saha çalışmalarında kullanılıyor.