Uzaktan eğitim döneminde çocuğunuzu onlıne risklerden koruyun

Covid-19 pandemisi nedeniyle milyonlarca öğrenci, uzaktan eğitim yöntemiyle güz dönemine başladı. Uzaktan eğitim döneminde çocukların, telefon, tablet ve bilgisayar gibi internete bağlı cihazlarla her zamankinden daha fazla zaman geçirdiğine dikkat çeken Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ebeveynlere 8 önemli tavsiyede bulunuyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle milyonlarca öğrenci, yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yöntemiyle güz dönemine başladı. Bu durumu fırsat bilen siber korsanlar video konferans uygulamalarından e-postalara, oltama saldırılarından sahte internet sitelerine kadar birçok yöntemle öğrencileri hedeflemeye başladı. Uzaktan eğitim döneminde çocukların telefon, tablet ve bilgisayar gibi internete bağlı cihazlarla her zamankinden daha fazla zaman geçirdiğine dikkat çeken Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ebeveynlere 8 önemli tavsiyede bulunuyor.