Türkiye’de bir ilk! ENUYGUN ile uçak bileti, otobüs bileti ve otel aynı anda tek bir uygulamada!

Türkiye’nin lider Seyahat Sitesi Enuygun.com, sürdürülebilir bir stratejiyle pandemi dönemine rağmen teknoloji yatırımlarında gaza basmaya hız kesmeden devam ediyor. Mobil uygulamasındaki son güncellemeyle birlikte uçak ve otobüs biletinin yanında aradığınız oteli de bulmanıza imkân sağlayan Enuygun.com, tüm seyahat ihtiyaçlarınızı tek bir uygulama üzerinden karşılaştırarak satın almanın kolaylığını yaşatıyor. Uçak bileti, otobüs bileti ve otel hizmetlerini Türkiye’de bir ilk olarak tek uygulamada sunan ENUYGUN, son güncellemesini tanıtmaya başladı.

“Sektör özelinde devrim gerçekleştiriyoruz”

Yeni uygulama kapsamında açıklamada bulunan Enuygun.com’un Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGO) Özge Beşirli, mobil kanallardaki kullanıcı deneyimini iyileştirmek,optimize etmek ve yeni ürünler eklemek için bu alandaki inovatif çalışmalarını hayata geçirdiklerini söyledi. Özge Beşirli, “Mobil yaşadığımız bu deneyim çağında kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. ‘Tüm seyahat ihtiyaçları için tek uygulama’ mottosu ile çıktığımız bu yolda ENUYGUN mobil uygulamasına otel hizmetimizi de ekledik.Yenilenmiş ENUYGUN mobil uygulaması sayesinde kullanıcılarımız istedikleri her an, her yerden uçak ve otobüs biletinin yanında aradığı oteli de aynı anda bulabilecek, rezervasyonlarını yaptırabilecek. Satın alınan uçak bileti, otobüs bileti ve yaptırılan otel rezervasyonunu aynı uygulama üzerinden farklı sekmelere tıklayarak kolaylıkla görebilecek. Bu özelliklerin dışında inovasyon ve teknolojiye olan bakış açımızla kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya odaklanma çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda duyuracağımız farklı çalışmalarımızın da olacağının şimdiden sinyalini verelim. Kurulduğumuz günden bu yana, online seyahat sektörüne getirdiğimiz yeniliklerle sektörü geliştiriyor ve devrim gerçekleştiriyoruz.” açıklamasında bulundu.