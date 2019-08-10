ADATA Taşınabilir Diski HD770G’yi Duyurdu

IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunan ürün, farklı tasarımıyla harici disklerin sıkıcı görünümlerinden sıkılan kullanıcıların hoşuna gidecek.

Dünyanın sayılı yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama birimleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, dayanıklılığı ile öne çıkan yeni taşınabilir diski HD770G’yi duyurdu. IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikası olan ürün kullanıcılara büyük miktarda veriyi kolaylıkla ve güvenle saklama imkânı veriyor.

Dikkat çekici tasarım

ADATA HD770G farklı görsel tasarımıyla dikdörtgen şekilli sıradan taşınabilir disklerden farklı olduğunu ilk bakışta belli ediyor. Ürünün iki yanındaki desenli plastik parçanın ortasında yer alan RGB aydınlatmalı kısım, HD770G’ye farklı bir hava katıyor.

Tasarımıyla dikkat çeken ürün, performansı ile de kullanıcılarını sevindirecek. 1 TB ve 2 TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen ürün USB 3.2 Gen 1 arabirimini kullanıyor. Windows ve Mac işletim sistemlerinde herhangi bir ayar yapmadan çalışabilen ürün PlayStation 4 ve Xbox gibi konsolları da destekliyor.

Hem dışarıdan hem içeriden koruma

ADATA HD770G, toza ve suya dayanıklılık konusunda IP68 sertifikasının gerekliliklerini fazlasıyla karşılıyor. 2 metre derinlikteki suda 120 dakika kalabilen ürün, bu yönüyle adeta su geçirmezlik özelliğine sahip. Taşınabilir disklerin bağlantı yuvalarını koruyan abartılı plastik kapaklar yerine patentli özel bir kapağı olan HD770G, kullanıcılarına hem kullanım kolaylığı hem de su geçirmezlik sunuyor.

Ayrıca ürün şok emici silikon gövde, sağlam koruyucu ara katman ve sabit diskin içinde güvenle oturduğu bir yataktan oluşan üç katmanlı yapısıyla darbelere ve düşmelere karşı da koruma sağlıyor. Bunlara ek olarak AES 256-bit şifreleme özelliği olan HD770G kullanıcı verilerini daima güvende tutuyor.

3 yıllık kullanıcı garantisiyle gelen ADATA HD770G’nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise ileri bir tarihte ilan edilecek.