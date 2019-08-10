LG’nin Yeni Uygun Fiyatlı Telefonu LG K30 Tanıtıldı

LG, giriş segmentini hedef alan akıllı telefon modeli LG K30 2019’u tanıttı. Ana vatanı Güney Kore’de X2 (2019) adıyla satılacak olan model, Avrupa bölgesinde LG K30 (2019) adıyla satışa sunulacak. Temel kullanıcı özelliklerini sunan telefon, uygun fiyatıyla rekabet edecek.

Son yıllarda akıllı telefon pazarında sessizliğe bürünen Güney Koreli elektronik devi LG, yeni modellerle gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Kalın çerçeveli telefon; dört çekirdekli işlemci, çentiksiz HD+ ekran ve tek kamera özellikleriyle geliyor.

Tek kamera, 3.000 mAh pil

LG K30’un 5,5 inç boyutunda ve HD+ çözünürlükteki ekranı, 18:9 ekran-kasa oranına sahip. Giriş seviyesi Snapdragon 425 işlemcisinden güç alan telefona, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Telefonun dahili hafızası MicroSD kart desteğiyle artırılabiliyor.

Telefon arkasında 13 megapiksel çözünürlüğünde tek kamera, önünde ise 5 megapiksel kamera taşıyor. K30 (2019), 3.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. microUSB portu, Android Pie işletim sistemi, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n gibi bağlantı seçeneklerine sahip olan K30 (2019), siyah renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

LG’nin mobil bölüm pazarlama yetkilisi Oh Seung-jin, LG K30 (2019) akıllı telefonun bir telefonda olması gereken tüm temel özelliklere sahip olduğunu ifade ediyor.

LG K30 (2019) çıkış tarihi ve fiyatı

Avrupa bölgesinde 9 Eylül’de satışa sunulması beklenen telefon, 160 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak. Cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı belirsiz.