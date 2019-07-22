Ay’a Tarihi Yolculuğun Yıldönümü: Astronotları Koruyan Teknoloji Neydi?

İnsanlığın büyük adımının üzerinden 50 yıl geçti: Apollo 11, 50 yıl önce bugün Ay’a inmişti. Peki, Ay yürüyüşünde astronotları koruyan teknoloji neydi?

İnsanoğlunun Ay’a ayak basmasının üzerinden 50 yıl geçti. 20 Temmuz 1969 yılında, Apollo 11, 3 mürettebatıyla birlikte Ay’a inmeyi başarmış; Neil Armstrong, Ay’aayak basan ilk insan olmuştu. Beş kıtada 40’ı aşkın ülkede 500 milyondan fazla insan, Neil Armstrong’un aya ilk kez ayak basışını izledi. Neil Armstrong’un ‘kendisi için küçük ancak insanlık için büyük’ olarak tanımladığı bu adımı, Ay şartlarında atmak pek de kolay değildi. Zira Armstrong ve Buzz Aldrin ayın güneşin aydınlattığı yüzüne yürüdüklerinde, gündüz sıcaklığı 123 santigrat dereceyi bulabiliyordu. Geceleri ise, ay mekiğinin dışında, aydaki ortam sıcaklığı eksi 233 santigrat dereceye kadar düşüyordu.

Peki, hiç düşündünüz mü, Apollo 11’de görev yapan astronotların, uzayda giydiği tulumlar hangi özelliklere sahipti ve nasıl üretilmişti?

Apollo 11; yüzlerce şirket ve kuruluşun, uzayda da insanları korumak için daha önce eşi benzeri görülmemiş bir biçimde yürüttüğü ortak çalışmanın bir vitriniydi. Ay yolculuğu için her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve özel olarak tasarlanmıştı.

Tulumlar 21 katmanlıydı

Astronotların Ay yolculuğu sırasında giydikleri tulumların her biri 21 katmandan oluşuyordu. Bu katmanların 20’si, DuPont tarafından geliştirilmişti. Aralarında Nomex elyafı ile Kapton polimid filminin de bulunduğu DuPont buluşları kullanılarak üretilen astronot tulumlarının yanı sıra Ay’a dikilen ABD bayrağı da yine DuPont tarafından geliştirilen Nylon malzemeden üretilmişti.

Astronotları Ay yürüyüşü sırasında korumaya yarayan Kapton adı verilen yarı-iletken özelliğe sahip polimid filmi, günümüzde halen çok önemli teknolojilerin geliştirilmesinde kilit taşı görevini üstleniyor. Yüksek hızda iletişime yönelik talebe cevap vermek üzere nesnelerin interneti, 5G ve gelişmekte olan başka teknolojiler, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar Kapton® ile çok daha hızlı, daha ince, daha güçlü cihazlar olabiliyor.

Kapton polimid filminin uzay yolculuğu devam ediyor.2021 yılında devreye alınması planlanan James Webb Uzay Teleskopunda kullanılan iki önemli malzemeden biri, yine 50 yıl önce ilk uzay yolculuğunda kullanılan Kapton oldu. Diğer önemli malzeme de DuPont’un icat edip ürettiği Kevlar elyafı oldu.

Yolculuk devam ediyor

İnsanoğlunun uzayı keşfetme yolculuğu devam ediyor. Yolculuklar uzadıkça, astronotların ihtiyaçları da çeşitleniyor. Uzun uzay yolculuklarında astronotlar, uzay mekikleri içinde kendi sebzelerini nasıl yetiştirebiliyor dersiniz? Kevlar ile üretilen NASA yastık paketleri sayesinde, astronotların uzayda kendi sebzelerini yetiştirmeleri mümkün hâle geliyor. Sözü edilen paketler, hafif, mukavemeti yüksek ve çok yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor.

İnsanoğlu uzay yolculuğuna çıktığından bu yana DuPont; koruma, hafiflik, hacim azaltma, dayanıklılık ve çevresel etmenlere direnç için elzem olan ürünleriyle bu yolculukta yerini almıştı. Bu inovasyonlar, insanoğlunun uzayın derinliklerini keşfetmesine olanak tanırken, yeryüzünde de değişimlere ayak uydurmaya; bugünün ve yarının yeni teknolojilerine olanak sağlamaya devam ediyor.