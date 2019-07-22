Sony, Full Frame Lens Yelpazesini 35mm F1.8 Hafif Prime İle Güçlendiriyor

Sony, E-mount full frame lens yelpazesinin en son üyesi FE 35mm F1.8 büyük diyafram açıklıklı, geniş açılı prime lensin (model SEL35F18F) gelişini duyurdu.

Full frame, büyük diyafram açıklığına sahip prime lensin kompakt boyutları ve hafifliği, günlük hızlı çekimlerden yiyecek fotoğrafçılığına, manzara çekimlerinden gece sahneleri ve daha fazlasına kadar çok farklı çekim koşullarında hareket imkanı ve rahatlık sağlıyor. Maksimum F1.8 diyafram açıklığından olağanüstü köşeden köşeye görüntü kalitesi sunan yeni lens, sessiz otomatik netlemesi ve kuvvetli takip performansı ile hem fotoğraf hem de video çekimlerinde dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor. Küçük boyutları sayesinde hem APS-C hem de full frame gövdelere aynı ölçüde uyum sağlarken; enstantaneler, portreler ve daha birçoğu için mükemmel bir 52,5mm eşdeğeri odak mesafesi sunuyor.

Yüksek çözünürlük ve büyük diyafram aralıklı full frame performansı

Büyük F1.8 maksimum diyafram aralığına sahip lens, sadece 280 gram ağırlığı ve 65,6mm (çap) x 73,0mm (uzunluk) boyutları ile taşınabilirlikte standartları yeniden belirliyor.

Asferik elemanın da aralarında bulunduğu akıllı optik yapı, karenin tamamında görüntü bozulmalarını ortadan kaldırıyor ve yüksek çözünürlük sağlıyor. 9 kanatlı dairesel diyafram, harika bokeh efektini mümkün kılıyor.

0,22 metrelik minimum netleme mesafesi ve 0,24x maksimum büyütme, yakın çekim fotoğrafçılık dünyasına kolay erişim sunuyor.

Kullanışlı şekilde yerleştirilen, kişiselleştirilebilir netleme kilit butonu ve otomatik ile manuel netleme arasında anında geçiş için bir netleme modu anahtarı.

Çok yönlü kontrol ve kullanım

İyi, duyarlı manuel netleme kontrolü için Doğrusal Yanıtlı Manuel Netleme.

Toz ve neme dayanıklı tasarım [2] , bu yeni lensin çok yönlülüğü ve güvenilirliğine katkıda bulunarak kullanıcıda bir güven hissi uyandırıyor.

, bu yeni lensin çok yönlülüğü ve güvenilirliğine katkıda bulunarak kullanıcıda bir güven hissi uyandırıyor. Hem fotoğraflarda hem de “sallanma”nın söz konusu olduğu videolarda hassas ve kesintisiz netleme kontrolü sağlayan hızlı, sessiz ve yüksek hassasiyete sahip lineer motorlu AF sürücü sistemi.

Mükemmel takip özellikli sessiz AF

Sony Europe Dijital Görüntüleme Ürün Pazarlama Direktörü Yann Salmon-Legagneur, “35mm prime lens, çok yönlülüğü ile birçok farklı türde çekim için doğru seçenek olduğundan, çoğu fotoğrafçının ilk başvurduğu lenstir. Mükemmel uçtan uca netliği gerçekten hafif tasarım ile bir araya getiren yeni 35mm FE lensimizin farklı türlerde fotoğraf ve video çekimi yapanlar için cezbedici olacağından eminiz” diye konuştu.

Fiyat ve Bulunabilirlik

FE 35mm F1.8, Ağustos 2019’da yaklaşık 700 Euroluk fiyat etiketi ile Avrupa’da satışa çıkacak.