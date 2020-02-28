Günümüzde kullanıcı ihtiyaçları çok hızlı değişiyor. Yapay zeka tabanlı chatbotları müşteri yönetimi süreçlerinde konumlandıran şirketler ise bu değişimlerden hızla haberdar olabiliyor ve değişen taleplere ilişkin yeni süreçleri chatbotlara entegre edebiliyor.Chatbot içindeki diyalog akışları karmaşık hale geldikçe, iç ve dış sistem entegrasyonları için Bilgi Teknolojileri (BT) departmanlarının kodlama için harcadıkları zaman haftalarca sürebiliyor. Üstelik bu süreç çoğu zaman önemli bir maliyet kalemi haline de geliyor. Türkiye’de kendi NLP (Doğal Dil İşleme) altyapısını kullanarak geliştirdiği ileri teknolojiye sahip chatbotlarıyla adından sıkça bahsettiren sektör lideri CBOT, yeni ürünü CBOT FUSION ile BT departmanlarında yaşanan bu sorunlar için önemli bir çözüm sunuyor. CBOT FUSION ile şirketler; sadece chatbot ve kullanıcı arasındaki konuşma akışlarını değil bu akış içerisinde gerekli olan tüm entegrasyonları tek satır kod dahi yazmadan hızlı bir şekilde oluşturabiliyor. CBOT FUSION, BT departmanında chatbot entegrasyon süreçlerini organize eden çalışanların bu işlemleri daha kısa sürede gerçekleştirmesini sağlayarak hem hız hem de maliyet tasarrufu sunuyor.

CBOT’un chatbot yönetimlerinde hız ve maliyet tasarrufu sağlayacak bu yeni ürünü chatbot teknolojisi alanında BT departmanlarının iş yükünü neredeyse yok ederek çığır açıyor. Ürünlerini hem Türkiye pazarı hem de global pazarlar için geliştiren CBOT yerli bir yapay zeka şirketi olarak Türkiye ve dünyadaki şirketlere yeni çalışmalarıyla değer katıyor. Bu ürünle CBOT başta bankacılık olmak üzere; perakende, e-ticaret, sigorta gibi sektörler ile çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri gibi kritik alanlarda devrim niteliğinde bir dönüşümün kapılarını açıyor.

Chatbot teknolojisi yeni bir boyut kazanıyor

“Türkiye’de alanında bir ilk olma özelliğini taşıyan ve chatbot teknolojisine yeni bir boyut kazandıran CBOT FUSION ile kullanıcı işlemlerini uçtan uca tamamlayabilen sofistike chatbotların BT ekiplerine getirdiği kodlama yükünü en aza indirmeyi hedefledik” diyen CBOT Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş: “Diyalog bazlı yapay zeka çözümlerinde lider şirket olarak hizmet verdiğimiz tüm iş ortaklarımızın yaptıkları yatırımın geri dönüşünü hızlandırmaları ve tasarladıkları müşteri deneyimini en üst seviyede hayata geçirmeleri için çalışıyoruz. Bu bağlamda geliştirdiğimiz CBOT FUSION oldukça kritik bir ürün. Örneğin kredi kartını direkt chatbot ekranında ödemek isteyen müşterisinin talebini karşılamak isteyen bir bankanın iç sistemlerindebirçok farklı alanda bilgi kontrolü yapması ve bu bilgilere istinaden alternatif senaryoların hepsini işletebilmesi gerekiyor. Bu süreci kodlama yaparak tasarlamak ve ayakta tutmak ise ciddi bir efor gerektiriyor. Biz CBOT FUSION ile kodlama ile 20 gün sürebilecek bu entegrasyonları 2 gün içinde gerçekleştirebiliyoruz.”

CBOT FUSION müşterinin ilk sorusundan işlemin sonlandırılmasına kadar tüm süreci chatbot içinde tasarlayabilen bir arayüze sahip. Şirketler tarafından kod yazılmadan, çok kolay bir arayüz üzerinden kullanılan bu yeni ürün kurumların müşterilerine veya çalışanlarına chatbotlar ile sundukları diyalog deneyimini yepyeni bir boyuta taşıyor. Ürün taksitlendirmesi ile ilgili bir kanun değişikliğine aynı gün içerisinde sanal asistan üzerinden ürün önerebilir duruma gelmek ya da sosyal medyada popüler olan bir trendi fırsata çevirmek CBOT FUSION ile mümkün hale geliyor.

CBOT, 5 yıl önce doğal dil işleme ve makine öğrenmesi alanlarına Ar-Ge yatırımı yaparak başladığı süreçte müşterilerine değer katan çözümler sunarak başarıyla ilerliyor. Ürünlerini hem Türkiye pazarı hem de global pazarlar için geliştiren CBOT yerli bir yapay zeka şirketi olarak Türkiye ve dünyadaki şirketlere yeni çalışmalarıyla katma değer sunuyor.