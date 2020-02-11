Güvenli internet şirketlerin gündeminde

Çocuklar ve gençleri zararlı içeriklerinden, siber zorbalıktan korumak amacıyla kutlanan Güvenli İnternet Günü’nde, Premier DC Genel Müdürü Caner Can, sektör oyuncularına pek çok sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Bireylerin interneti bilinçli kullanmalarını destelemek, özellikle çocuklar ve gençleri zararlı içeriklerinden, siber zorbalıktan korumak amacıyla her yılın ikinci ayının ikinci haftasının ikinci günü Türkiye’nin de dahil olduğu 130 ülkede Güvenli İnternet Günü kutlanıyor.

Çok geniş bir alanda koruma ve güvenlik

Güvenli İnternet Günü’nde açıklamalarda bulunan Premier DC Genel Müdürü Caner Can, “Ülkemizde son birkaç senedir konuşulan siber zorbalıkla ilgili bilinçlendirme etkinlikleri devam ediyor ama yine de toplum olarak farkındalığımız halen çok düşük. Güvenli İnternet Günü, biz sektör oyuncularına ve karar alıcılara bu konudaki sorumluluklarımızı hatırlatmak için de önemli bir gün. Premier DC olarak, internetin hayatı kolaylaştıran olanaklarından en iyi şekilde yararlanmak için güven ortamını sağlamayı kendimize görev edindik. Bireyselde siber zorbalıktan ulusal düzeyde siber saldırılara kadar çok geniş bir alanda koruma ve güvenlik sağlamalıyız” dedi.