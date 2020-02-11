Panasonic’ten ultra uzun kullanım ömrü sunan taşınabilir LCD projektörler

Taşınabilir PT-LB426 Serisi ve Kısa İzdüşümlü PT-TW381R Serisi LCD Projektörler ofis ve sınıflar için kontrastı, bağlanabilirliği ve esnekliği artırıyor.

Panasonic, ISE 2020’de altı taşınabilir PT-LB426 Serisi ve dört kısa izdüşümlü PT-TW381R Serisi LCD projektör modelini içeren, uygun maliyetli iki LCD projektör serisini tanıtıyor. Mevcut ürün çeşitlerini daha yüksek kontrastlı görüntüler ve daha geniş bağlantı seçenekleriyle güncelleyen bu yeni seriler, Nisan 2020’de satışa çıkacak.

Her iki seri de iyi aydınlatılmış sınıflarda ve toplantı alanlarında kullanım ömürleri boyunca neredeyse hiç bakım gerektirmeden mükemmel netlikte görüntüler sunuyor. Bu yeni projektörler kolay taşınmaları, sezgisel kullanımları ve kurulum esneklikleriyle tüm personelin uygun, yüksek kaliteli görsellerden kolayca faydalanmasını sağlıyor.

“Panasonic Business Avrupa Pazarlama Müdürü Hartmut Kulessa, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Bu pratik güncellemeler ve operasyonel maliyet tasarrufu; işletmelere, eğitim kurumlarına ve kurumların personeline kazanç sunuyor. Sunum yapan kişiler bas ve çek özelliğinin sağladığı kolaylıkla profesyonel görüntüler sunarken, yöneticiler yüksek güvenilirlik ve daha düşük bakım gereksiniminin keyfini çıkarıyor. Bu ürünler, Panasonic’in en büyük küresel etkinliklerden en küçük toplantı odaları ve sınıflara kadar pazarın tüm seviyelerine dünya çapında rekorlara sahip A/V çözümleri sağlama taahhüdünün bir kere daha altını çiziyor.”

Yapay ışıkta doğal görüntü kalitesi

Güncellemeyle birlikte tüm modeller, iyi aydınlatılmış ortamlarda görüntü kalitesi sunmak için kendilerinden önceki ürünlerden %25 daha yüksek kontrasta sahip. Yüksek 20.000:1 kontrast, 4100 lm[1] (XGA) parlaklık ve ayrıntılı HD görüntü üretimiyle (WXGA modelleri) güçlendiriliyor. Panasonic’in Daylight View Lite özelliği, ortam ışığını otomatik olarak algılıyor ve görüntülerin net olmayacağı durumlarda rahat görüntü sağlanması için projeksiyonu optimize ediyor.

Düşük bakım gereksinimi ve uzun kullanım ömrü

Her iki seri de toplam sahip olma maliyetini düşük seviyelere çekiyor. Orijinal bir düşük bozunum lambası ECO Modunda (tam parlaklıkta 10.000 saat*4) 20.000 saat kullanım ömrü sunuyor ancak 10.000 saat kullanım sonrasında filtrenin değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Değiştirme süreci, projektörler tavana monte edildiğinde erişilebilen yandaki panel kapısıyla gerçekleştiriliyor. Bu ünitelerin kullanılmasıyla sarf malzemesi stoklarını azaltıp maliyetten tasarruf edilirken, sadece ağ modellerinde bulunan erken uyarı fonksiyonlarına Sahip Çoklu İzleme ve Kontrol Yazılımı bir problem ortaya çıkmadan önce uyarı gönderebiliyor. Böylece acil durum aramalarının azalmasını ve planlanmamış arıza süresinin kısalmasını sağlıyor.

Esnek kurulum, kolay işletim

Bu esnek projektörler, bir masa üzerinde veya tavanda kolay kurulum imkanına sahip. PT-LB306 hariç tüm modeller, çift HDMI girişine ve çift D-sub bilgisayar girişlerine sahipken ağ modellerini, bilgisayar veya mobilden kablosuz ekran projeksiyonu için medya akış çubuklarını veya tercihe bağlı olarak AJ-WM50 modüllerini destekleyecek 5 adet V/2 A USB çıkışı özelliğine sahip.

TW381R’nin etkileşimli becerileri, ekran üzerinde gösterimi ve daha sonra dağıtım için çalışmayı bir görüntü dosyası olarak kaydetme özelliğini destekleyen bilgisayar için akıllı tahta yazılımıyla artıyor. TW381R Serisi, 80 cm veya daha az mesafeden 80 inçlik bir görüntüyü ekran gölgelemesi olmadan yansıtabiliyor. PJLink ve PC tarayıcı kontrolü ağ modellerinde de mevcut.

LB426 Serisi, kurulum serbestliği için 1,2x yakınlaştırma lensi, genişletilmiş V/H Keystone Düzeltmesi ve çarpıklık içermeyen projeksiyon için LB306 hariç Kavisli Ekran Düzeltmesi içeriyor. Dahili 10 W[10] hoparlör, mikrofon girişi ve ses pin çıkışı, odadan odaya taşınması kolay, bağımsız bir medya sunum paketi içerisinde tasarlanıyor.

PT-LB426 Serisi ve PT-TW381R Serisi, Nisan 2020’de satışa çıkacak.