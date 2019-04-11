iPad Pro’ya Özel Klavye: Slim Folio Pro
Logitech en yeni iPad Pro için, arka aydınlatma özelliğiyle dikkat çeken Logitech Slim Folio Pro klavyeyi tanıttı. Uzun ve konforlu yazmayı seven iPad kullanıcılarını sevindirecek bu ürünü yakında tanıyoruz.
İşte karşınızda muhteşem bir iPad klavyesi! Neden mi? Çünkü tamamen iPad düşünülerek hazırlandı.
Ayrı biçimde şarj oluyor
Bir dizi iOS kestirme tuşu bulunan modelin, dahili kayışı da, iPad’e mıknatısla tutturulmuş ve şarj edilir hâldeki Apple Pencil’ı güvenli biçimde tutuyor. Slim Folio Pro iPad, Apple’ın kendi klavyesinden farklı olarak, Bluetooth LE’yi kullanıyor.
Dolayısıyla klavyeyi ayrı olarak şarj etmek gerekiyor. Ancak klavye, USB-C kablosuyla iPad Pro’ya bağlayarak doğrudan tabletten şarj edilebilir.
Tam şarjla 3 ay kullanım
iPad Pro için tasarlanan Logitech Slim Folio Pro, tam dolu pille 3 aya yakın bir kullanım imkanı sunuyor. Klavyenin iOS kestirme tuşları; ekran parlaklığı, ses ve medya oynatma için kullanılıyor.
Konforlu kullanım için farklı açılar
Logitech Slim Folio Pro’nun, Apple’ın klavyesinden farklı olan bir başka özelliği yazı yazarken birden fazla açıda kullanım sunması.
11 inç iPad Pro ile uyumlu olan Logitech Slim Folio Pro, iPad Pro’nun bir dizüstü bilgisayara dönüşmesini sağlıyor.
Teknik özellikler
- Güç ve Bağlanabilirlik
- Değiştirilebilir 2 adet saat pil ile çalışır
- 4 yıl pil ömrü (günde 2 saat yazı yazıldığında)
- Bluetooth LE ile tuş takımını iPad ile eşleme
- Kılıf
- Apple Kalem Tutucu
- Ön ve arka koruma
- Su geçirmez, temizlemesi kolay kumaş ve dayanıklı plastik malzeme
- Her Bağlantı Noktasına Erişim: kamera / kulaklık
- Klavye
- Tam boyutlu klavye (Tuşlar arası 17 mm boşluk)
- Çatal tuş teknolojisi (1,5 mm basma mesafesi)
- Tüm iOS kısayol tuşları
- iOS kısayol tuşları (Soldan Sağa)
- Ana Sayfa
- Siri
- Arama