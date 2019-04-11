iPad Pro’ya Özel Klavye: Slim Folio Pro

Logitech en yeni iPad Pro için, arka aydınlatma özelliğiyle dikkat çeken Logitech Slim Folio Pro klavyeyi tanıttı. Uzun ve konforlu yazmayı seven iPad kullanıcılarını sevindirecek bu ürünü yakında tanıyoruz.

İşte karşınızda muhteşem bir iPad klavyesi! Neden mi? Çünkü tamamen iPad düşünülerek hazırlandı.

Ayrı biçimde şarj oluyor

Bir dizi iOS kestirme tuşu bulunan modelin, dahili kayışı da, iPad’e mıknatısla tutturulmuş ve şarj edilir hâldeki Apple Pencil’ı güvenli biçimde tutuyor. Slim Folio Pro iPad, Apple’ın kendi klavyesinden farklı olarak, Bluetooth LE’yi kullanıyor.

Dolayısıyla klavyeyi ayrı olarak şarj etmek gerekiyor. Ancak klavye, USB-C kablosuyla iPad Pro’ya bağlayarak doğrudan tabletten şarj edilebilir.

Tam şarjla 3 ay kullanım

iPad Pro için tasarlanan Logitech Slim Folio Pro, tam dolu pille 3 aya yakın bir kullanım imkanı sunuyor. Klavyenin iOS kestirme tuşları; ekran parlaklığı, ses ve medya oynatma için kullanılıyor.

Konforlu kullanım için farklı açılar

Logitech Slim Folio Pro’nun, Apple’ın klavyesinden farklı olan bir başka özelliği yazı yazarken birden fazla açıda kullanım sunması.

11 inç iPad Pro ile uyumlu olan Logitech Slim Folio Pro, iPad Pro’nun bir dizüstü bilgisayara dönüşmesini sağlıyor.

Teknik özellikler