Kişisel gelişim dijitale taşındı

Zoom altyapısı üzerinden uzaktan eğitim çözümleri sunan Vedubox, iş ve özel hayatında değişim arayışında olanların platformu Ready for Change’e de altyapı sağlıyor. Ready for Change, kişisel gelişim programlarında dijital eğitim dönemini başlatıyor.

İş ve özel hayatta başarıyı yakalamak isteyenleri buluşturan Ready for Change platformu, Vedubox’un eğitim yönetim sistemi (LMS) altyapısını tercih etti. Türkiye’de ve dünyada halihazırda 300 bin son kullanıcıya hizmet veren Vedubox, e-eğitim, online toplantı-sanal sınıf, webinar ve online yabancı dil özelliklerini Ready for Challenge üyelerinin hizmetine sundu.

Gündeme dair içerikler artık dijitalde

Ready For Change platformu, her ay üyelerini iş dünyası ve özel hayata dair belirlenen bir konuda, iş dünyasından ünlü isimlerle buluşturuyor. Platform ayrıca iş dünyasındaki son gelişmeleri ve gündemdeki konuları da üyeleriyle düzenli olarak paylaşıyor. Kitap, film ve video önerilerinde bulunan platform, seçilmiş bir kitabı da üyelerine hediye ediyor.

Vedubox ile hayat 7/24 devam ediyor

Ready for Change platformunun Vedubox altyapısını tercih etmesi ile ilgili konuşan Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşçı: “Türk mühendisler tarafından geliştirilen Vedubox, Türkiye’den dünyaya açılan bir teknoloji devi olmaya aday. Bugün Almanya, İngiltere, Japonya, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde Vedubox tercih ediliyor. Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçen Ready for Change platformu da Vedubox’u seçerek dünya standartlarında bir altyapıya kavuştu. Vedubox kullanılan bulut çözümler sayesinde, kullanıcılar 7 gün 24 saat Ready for Change içeriklere erişebilecekler.” dedi.

Hedef küresel oyuncu olmak

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özel içeriklerle yeni şeyler keşfetmek ve değişen dünyaya ayak uydurmak isteyenlerin ileitişim köprüsü olduklarına dikkat çeken Ready for Change Kurucusu Murat Erdör, modellerini yurt dışına taşıyarak global bir marka olmak istediklerini belirtti. Erdör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada çok az örneği bulunan, ülkemizde ise ilk olma özelliği taşıyan Ready For Change platformu; hayatımızın her anına dokunan teknoloji ve dijitalden iş yaşamına, sosyal hayattan, sanata uzanan geniş bir yelpazede bilgi paylaşımı deneyimi sunuyor. Bu deneyim ve bilgi kaynağına, bazen dinleyerek, bazen izleyerek, bazen bir akşam buluşmasında bir araya gelerek ama her zaman yaşayarak ulaşacağız. Mevcut koşulları içinde kendini yalnız, kararsız hisseden herkese ‘Artık yalnız değilsin’ demek istiyoruz.”