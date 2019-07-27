Merakla Beklenen Oyuncu Telefonu Asus ROG Phone 2 Tanıtıldı

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Asus, Asus ROG Phone 2 oyuncu telefonu modelini tanıttı. 120 Hz HDR ekran kullanılan telefon, PUBG Mobile gibi oyunların akıcı şekilde oynanmasını sağlıyor. İşte merakla beklenen oyun telefonunun özellikleri.

Asus’un yeni oyun telefonu Asus ROG Phone 2, mobil oyunları oynayan ve amiral gemisi modellerini seven Android kullanıcıları için geliştirildi.

120 Hz kare yenileme hızı, 1 ms gecikme süresi

1.080 x 2.340 çözünürlük sunan 6.59 AMOLED ekrana sahip olan telefon, 10 bit HDR desteği sunuyor ve DCI P3 renk skalasına da tamamen destek veriyor. Telefonun boy oranı 19:5:9. 120 Hz kare yenileme hızının yanı sıra 1 ms gecikme süresine sahip olan telefonun 60 Hz ve 90 Hz versiyonları da bulunuyor.

2,5 kat daha verimli hoparlör

Ekranı çevreleyen DTS: X Ultra hoparlörler, 2.5 kat daha verimli ses kalitesi sunuyor. Sol ve sağ tarafta iki adet titreşim motorunun bulunduğu telefon dört adet mikrofona da ev sahipliği yapıyor.

Yüzde 4 ekstra verimli işlemci

Gücünü Snapdragon 855 Plus işlemcisinden alan Asus ROG Phone 2, grafik tarafında yüzde 15 performans artışıyla 675 MHz’ye yükseltilen Adreno 640 GPU kullanıyor. Telefon kutusundan AeroActive soğutucusuyla birlikte çıkıyor. Sessiz çalışmasının yanı sıra sıcaklığı 4 ile 5 derece aralığında aşağıya çeken soğutucu, bir kılıf görevi de görüyor. Üstelik telefonun masaya dik konarak oyun kumandasıyla oyun oynanmasına da imkân veriyor.

7 saat kesintisiz PUBG Mobile oynanabiliyor

Cihazın, ROG Kunai Gamepad olarak adlandırılan oyun kumandası, tasarımsal açıdan Nintendo Switch’in kontrolcüsünü andırıyor. Oyun deneyimi için telefonun iki yanına takılabilen kontrolcü, 5.000 mAh’lik bataryadan besleniyor. Asus ROG Phone 2 ise7 saat kesintisiz PUBG Mobile oynatan 6.000 mAh bataryadan besleniyor. Şarj adaptörü, 30W ROG HyperCharge hızlı şarj desteği sunuyor.

48 megapiksel ana kamera

Telefonda ultra geniş açılı lensin eşlik ettiği 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera kullanılıyor. TeleAsus ROG Phone 2 fiyatı fonun ön tarafında 24 megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerası konumlanıyor. Telefonun İki USB-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Asus ROG Phone 2 fiyatı

Asus tarafından ROG Phone 2 fiyatı henüz onaylanmamış da olsa bazı kaynakların tahminleri telefonun ABD’de 899 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde.