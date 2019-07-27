Nokia 220 ve Nokia 105 Modellerinin Yenilenmiş Versiyonları Tanıtıldı

Akıllı telefonlar sürekli yenilenmeye devam ederken çoğu kişi için eski tip telefonlar nostalji olarak kaldı. Bununla birlikte eski tip telefonlar yeniden gündeme geliyor. Nokia 105 ve Nokia 220 modelinin 4G’li versiyonu tanıtıldı.

1,77 inçlik QQVGA ekran

Polikarbon gövdeye sahip olan Nokia105, Nokia Series 30+ işletim sistemiyle çalışacak. Mavi, pembe ve siyah renk seçenekleriyle birlikte gelecek olan model, 2013’te 1,45 inçlik 128×128 piksel çözünürlüğünde TFT bir ekrana ve 800 mAh’lik bir bataryaya sahipti. 2015’te yeniden satışa sunulan telefon, Series 30+ işletim sisteminin yanı sıra geliştirilmiş bir dahili depolamayla yenilenmiş şekilde karşımıza çıkıyor.

1,77 inçlik QQVGA ekranla gelen Nokia 105 (2019), Micro-USB 1.1 girişine, 2G bağlantıya, FM radyoya ve 800 mAh’lik bataryaya sahip. Yenilenmiş modelde 3,5 mm kulaklık girişi ve mini SIM kart girişi de bulunuyor. Nokia 105 (2019), 13 euroluk (yaklaşık 83 TL) fiyat etiketiyle kullanıcılarını karşılayacak. Cihazın hangi ülkelerde satışa çıkacağı bilinmiyor.

4G bağlantı

İlk kez 2014’te ortaya çıkan Nokia 220, 4G bağlantı ve bazı yeni özellikler eklenmiş şekilde karşımıza çıkıyor. 2,4 inçlik QQVGA ekranı bulunan Nokia 220 4G; Micro-USB 2.0 girişin yanı sıra nano SIM kart girişi, 4G bağlantı, Bluetooth 4.2 ve VGA bir arka kamera taşıyor. Nokia 220 4G telefonda 1.200 mAh’lik bir batarya, FM radyo ve 3,5 mm’lik kulaklık girişi de bulunuyor. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Nokia 220 4G, Nokia 105’in üç katı, 39 euro (yaklaşık 250 TL) fiyatla sunulacak.