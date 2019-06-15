Merakla Beklenen Xiaomi Mi Band 4 Tanıtıldı!

Xiaomi, büyük bekleyişi sona erdirdi ve yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 4 modelini sahneye çıkardı. Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği Mi Band 4, Çin’de düzenlenen etkinlik kapsamında resmi olarak tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Renkli AMOLED ekran

Mi Band 3 modelinden farklı olarak renkli ekrana geçiş özelliği sunan akıllı bileklik, yeni ekranı sayesinde çok daha fazla bilgi verebilen arayüze sahip. Xiaomi Mi Band 4’ün çizilmeye karşı dayanaklı bir cam ile korunan 0,95 inç boyutundaki renkli AMOLED ekranı, 120×240 piksel çözünürlük sunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisi üzerinden SMS’ler ve WhatsApp mesajlarını görüntülemenin mümkün olduğu bileklik ile telefonun müzik çaları kontrol edilebiliyor.

50 metreye kadar suya dayanıklı

Kalp atış hızı sensörü, adım sayma ve uyku izleme gibi özelliklerin yer aldığı Mi Band 4, uyku gibi konularda yaşam kalitesini artıracak tavsiyeler sunabiliyor. Altı eksenli bir sensör ile donatılmış olması sayesinde koşu, bisiklete binme ve hatta yüzme gibi aktivitelerin kolayca algılanabildiği akıllı bileklik, firmanın dijital asistanı Xiao AI desteğini de beraberinde getiriyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan akıllı bileklik 135 mAh kapasiteli batarya sayesinde 20 güne kadar pil süresi sunuyor.

Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik fiyatı

Sağlık tabanlı bir yapay zeka motoruna sahip olan ve NFC bağlantısını destekleyen Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik modeline sahip olmak istiyorsanız, NFC olmayan versiyon için 25 dolar, NFC’li versiyonu için 33 dolar civarında ücret ödemeniz gerekiyor. Modelin Avengers Limited Edition versiyonu ise 51 dolar fiyat etiketine sahip.