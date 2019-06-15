Xiaomi Mi 9T Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Redmi serisini bağımsız bir marka haline getirmeye karar veren ve Redmi K20 modelini satışa sunan Xiaomi, yeni Xiaomi Mi 9T modeli ile Mi 9 ailesini genişletmeye devam ediyor. İspanya’da tanıtımı gerçekleştirilen Xiaomi Mi 9T akıllı telefon, Redmi K20‘nin global versiyonu. Bakın Redmi K20‘nin Avrupa’da satışa sunulacak olan versiyonu hangi özelliklere sahip.

Xiaomi Mi 9T’nin Redmi K20’den farkı model ismi. Gövdeden çıkan motorlu ön kameraya sahip olan Mi 9T, ekran çentiği veya deliğe sahip değil. İnce çerçeveleri bulunan ve arka kısmı göz alıcı görünen telefon, açılabilir kamera tasarımı ile geliyor. Xiaomi Mi 9T akıllı telefon, teknik açıdan orta seviyede yer alıyor.

Üçlü kamera, 4.000 mAh seviyesinde pil

6,39 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı Full HD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlük sunan telefon, gücünü 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 730 işlemciden alıyor. Parmak izi sensörü ekranına entegre edilen Mi 9T, 6 GB RAM’in yanı sıra tercih edilen modele göre 64 GB veya 128 GB depolama alanı sunuyor. Sony IMX582 sensörlü 48 megapiksel + 13 megapiksel ultra geniş açı + 8 megapiksel telefoto kamera taşıyan Xiaomi Mi 9T, 18W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

Cihazın ihtiyaç duyulduğunda açılabilen mekanizmaya sahip ön kamerası 20 megapiksel çözünürlük sunuyor. 3.5mm kulaklık girişi de yerini koruyan akıllı telefon, bağlantı tarafında USB-C kullanıyor. Yazılım tarafında oyun performansını artıran Game Turbo 2.0 özelliğini de beraberinde getiren Mi 9T, kutusundan MIUI 10 temelli Android Pie ile çıkıyor.

Xiaomi Mi 9T fiyatı

156,7 x 74,3 x 8,8 mm boyutlarında ve 191 gram ağırlığındaki Xiaomi Mi 9T akıllı telefon, 6 GB RAM + 64 GB depolama için 299 Euro, 6 GB + 128 GB depolama için 399 Euro fiyat etiketlerine sahip. Fiyatı açısından büyük bir kitleye hitap eden Xiaomi Mi 9T’nin Türkiye fiyatı tahminlere göre vergilerle birlikte 3.000 TL’ye yaklaşacak.

Xiaomi Mi 9T teknik özellikleri