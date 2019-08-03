Samsung Galaxy Tab S6 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Samsung, heyecanla beklenen Galaxy Tab S6 amiral gemisi tablet modelini tanıttı. Üretkenlik ve eğlence için tasarlanmış bir tablet olarak tanımlanan Android tablet modeli, Apple iPad Pro’lar karşısına çıkan en önemli tablet modeli konumda. İşte Samsung Galaxy Tab S6 tablet hakkındaki tüm detaylar.

iPad Pro ve Microsoft Surface Pro‘ya rakip olarak görülen Samsung Galaxy Tab S6, Samsung’un şu anda en güçlü Android tableti unvanını elde etti. Klavye takmanın mümkün olduğu cihaz, arkasına konumlandırılan kalemle dikkat çekiyor.

İki farklı versiyon

2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan 10.5 inç büyüklüğünde ve 16:10 formatında bir OLED ekrana ev sahipliği yapan cihaz, elde tutmayı zorlaştırmayacak kadar ince çerçevelere sahip. Amiral gemilerinin vazgeçilmezi olan Snapdragon 855 işlemciden güç alan tabletin 6 GB RAM’e sahip olan versiyonu 128 GB, 8 GB RAM’e sahip olan versiyonu ise 256 GB dahili depolama alanına sahip.

15 saate kadar kullanım süresi

Tablet ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde, arka tarafında ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı ikinci kamera taşıyor. 7040 mAh‘lık bataryadan beslenen ve 15 saate kadar kullanım süresi sunabilen tablet, DeX arabirimine geçiş yapmayı sağlayan bir tuş bulunduruyor. Tabletle birlikte gelen kalem cihazın arka tarafındaki manyetik bölüme tutturulabiliyor. Tablete takarak şarj edilebilen kalem, normal kullanımda 6 saatlik bir çizim / yazı imkanı tanıyor.

Bağlantı tarafında USB-C kullanan Android tabletin parmak izi sensörü ekranına entegre edilmiş durumda. AKG imzalı dörtlü hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği bulunan tablet, DeX özelliğini de taşıyor. 5.7 mm kalınlığında ve 420 gram ağırlığındaki Galaxy Tab S6, Android Pie ve One UI 1.5 kullanıcı arayüzü ile geliyor.

Galaxy Tab S6 fiyatı

Android tablet dünyasının en iyisi olmaya aday Samsung Galaxy Tab S6 için uygun görülen başlangıç fiyatı 646 dolar seviyesinde. Tabletin Türkiye’de de satılacağı tahmin ediliyor olsa da tarih henüz belli değil. Eylül ayında kullanıcılarla buluşacak olan tabletin yanında sunulan, touchpad birimine sahip klavyenin fiyatı ise 180 dolar.

Samsung Galaxy Tab S6 özellikleri