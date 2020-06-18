Teknoloji tutkunu babaların hediyesi Anker’den

Anker, hem özel hem de çalışma hayatına konfor ve keyif katan, birbirinden özel teknolojik ürünlerle Babalar Günü’ne hazır.

Mobil hayatı seven babalar için eşsiz bir hediye

Anker’in ödüllü ve inovatif ürün serisi Nebula’nın yeni modellerinden biri olan Mars II Pro, çarpıcı bir sinema ambiyansı yaratabilmesiyle babalar için eşsiz bir hediye seçeneği sunuyor. Taşınabilir projeksiyon cihazı, sahip olduğu DLP IntelliBright teknolojisi sayesinde HD kalitesinde keskin görüntüleri 500 ANSI Lümenlik yüksek parlaklıkta yansıtırken, iki adet 10 Watt gücündeki hoparlörü de güçlü bas ve tiz performansıyla gerçekçi bir deneyim yaşatıyor. Dahili bataryasının 12.500 mAh kapasitesiyle 3 saat kesintisiz çalışma olanağı sunan Mars II Pro, iOS ve Android destekli mobil uygulamasıyla YouTube ve Netflix’ten içerik aktarabiliyor.

Babaların müziği hiç bitmesin!

Hi-Res sertifikası ile en doğru sesi verebilen Soundcore Life 2 Neo, müziksever babalar için zengin bir dinleme deneyimi sunuyor. Kablosuz kulak üstü kulaklıktaki BassUp teknolojisi ve titanyum kaplamalı 40 mm sürücüler, standart kulaklıklardan %100 daha fazla bas tonu ortaya çıkartıyor. Katlanabilir tasarımı ve güçlendirilmiş menteşeleriyle hem dayanıklı hem de kolayca taşınabilen Life 2 Neo, şarj konusunda da iddialı. Düşük enerji tüketim özellikli Bluetooth çipi sayesinde tam şarjla 60 saate kadar, 5 dakikalık şarjla ise 5 saate kadar çalışabilen kulaklıkla, babaların müziği hiç bitmeyecek!

Kolay ve hızlı iletişim babaların işini kolaylaştıracak

Taşınabillir PowerConf çözümü, sahip olduğu 6 mikrofonlu 360 derece ses çözümü ile toplantılarda mesafeyi ortadan kaldırıyor. Bluetooth ve USB-C üzerinden istenen cihaza kolayca bağlanabilen ve 8 kişiye kadar konferans yapılabilen ürünün özel DSP algoritması, ortamdaki yankıları ve arka plan gürültüsünü engelliyor.

Grammy ödülü sahibi müzik yapımcıları tarafından öneriliyor

Anker’in yeni kablosuz (TWS) kulaklığı Soundcore Liberty 2 Pro, Astria Koaksiyel Akustik Mimarisi ile sunduğu stüdyo kalitesinde performansla profesyonel müzik camiasından tam not aldı. HearID özelliğiyle dinleme davranışlarını akıllı biçimde analiz ederek kulağa özel bir ses profili çıkartan Liberty 2 Pro, tek şarjla 8 saate kadar, kutusundaki 4 kez tam şarj edebilme özelliğiyle de toplam 32 saate kadar kullanılabiliyor.

Güçlü ve doğru ses için Soundcore Motion+

Ufak boyutlarıyla her yere kolayca taşınabilen Bluetooth hoparlörler, kolayca bağlantı kurulabilmeleriyle de konfor sağlıyorlar. Soundcore Motion+, bu özelliklerin yanına Hi-Res sertifikası ve sürücüleriyle 30 Watt’lık güçlü ses çıkışı, BassUp teknolojisiyle de etkileyici bir ses deneyimi ekliyor. Tam şarjla 12 saate kadar kesintisiz çalışabilen ve IPX7 sertifikası ile suya dayanıklı olan hoparlörün Soundcore mobil uygulaması da müziklerinizi en iyi kalitede dinleme imkanı sunuyor.

Eğlenmeyi seven babalar bu hediyeyi çok sevecek

Özel dış kasası ve IPX7 sertifikası sayesinde tamamen suyun içerisine girse bile çalışabilen Motion Q, eğlenmeyi seven babalara hitap ediyor. Sahip olduğu 360 derecelik hoparlörlerle 16 Watt’lık güçlü bir ses çıkışı sunan Bluetooth hoparlör, 10 saate kadar kesintisiz çalışabilmesinin yanı sıra, istendiğinde bir diğer Motion Q ile eşleştirilerek partilerin vazgeçilmezi haline geliyor.