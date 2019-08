Trade Sense İş Zekâsı Uygulaması Dış Ticarette Rekabet Avantajı Sunuyor

Trade Sense iş zekâsı uygulaması, belirlenmiş parametrelerde dış ticaret verilerinin ve kıyaslamalı analizlerin her an, her yerden, her cihazdan takip edilebilmesini sağlıyor.

Yazılım uygulamalarıyla şirketlerin tüm süreçlerini ve yönetsel faaliyetlerini uluslararası standartlara taşımasını, yönetimlerin etkinlik ve verimliliğinin artmasını sağlayan Corporate Sense, daha doğru hedef belirleme, rekabet analizi yapma fırsatı sunan yeni ürünü Trade Sense’i tanıttı.

Ürün tasarımı, şirketlerin spesifik ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak uyarlanabilen iş zekası uygulaması Trade Sense, belirlenmiş parametrelerde dış ticaret verilerinin ve kıyaslamalı analizlerin her an, her yerden, her cihazdan takip edilebilmesini sağlıyor.

Corporate Sense Kurucu Ortağı ve CEO’su Mert Demirci, kendi bünyelerinde geliştirdikleri Microsoft Dynamics 365 CRM tabanlı yazılım uygulamalarıyla, şirketlere iş zekâsı ve dijital dönüşüm ürünleri sunduklarını belirtti ve “Bizim işimiz, şirketlerin yönetmesi gereken tüm süreçler hakkında düşünmek, profesyonel deneyimlerimizi ve dijital yetkinliklerimizi kullanarak çözüm üretmektir” dedi.

Stratejik veriler en güncel haliyle cebe geliyor

Corporate Sense’in yeni ürünü Trade Sense, şirketlerin hedef ve rakip pazarlarını belirleyip; bu pazarlarda göreceli rekabet durumunu analiz edebilmeleri için geliştirilmiş ve şirketlerin spesifik ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak dizayn edilebilen bir iş zekâsı uygulaması olma özelliği taşıyor.

Trade Sense’in farklı sektörlerde tüm dış ticaret verilerini en güncel haliyle sunduğunu ifade eden Mert Demirci, “Dış ticarette rekabet avantajı, sektöre her zaman hâkim olmayı gerektirir. Bu da kolay ulaşılabilen, kolay kullanılabilen güncel veri gerektirir. Trade Sense ile; şirketin, kendi ihtiyaç, öncelik ve beklentilerine göre belirlenmiş parametreler doğrultusunda, en güncel dış ticaret verilerini ve kıyaslamalı analizleri görmek mümkün. Kullanıcılar bu bilgilere bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonlarıyla, kullanıcı dostu bir ara birim üzerinden ulaşabiliyorlar. Stratejik bilgi, en güncel haliyle cebinize geliyor ve size daha doğru hedef belirleme, rekabet analizi yapma fırsatı kazandırıyor” şeklinde konuştu.

Zaman maliyetini sıfırla butonu

Trade Sense yazılımının geliştirildiği Google Chrome eklentisi, International Trade Centre veri tabanında bulunan ve şirketin ihtiyaç duyacağı tüm dış ticaret verilerinin, tek bir tuş ile CRM sisteminize alınabilmesine olanak sağlıyor. İhtiyaç duyulan rapor formatları, saatlerce büyük veri ile uğraşmak zorunda kalmadan belirleniyor ve bu raporlara tek tuşla erişilebiliyor. Bu sayede rapor hazırlarken harcanan zaman maliyeti sıfırlanıyor, kullanıcılar zamanlarını sonuçları analiz etmeye ayırabiliyor.

Trade Sense’in sektörle ilgili tüm verilere anlık ulaşım sağladığını vurgulayan Corporate Sense Kurucu Ortağı ve CEO’su Mert Demirci, “Bu şekilde sektörünüzün bilirkişisi olursunuz” dedi. Mert Demirci, Trade Sense’in sunduğu diğer avantajları, şu sözlerle ifade etti: “Hedef pazarlarınızı çok daha doğru belirlersiniz. Bunun yanı sıra, rakip pazarlarınızı bilir ve rekabet analizleri yapabilir hale gelirsiniz. Tedarik ettiğiniz ürünleri rakip pazarlarınızın ne kadara mal ettiğini öğrenir rekabet avantajı yaratıp yaratmadığınızı görürsünüz. Pazardaki değişimleri yakından takip eder erken önlem alır veya fırsatları erken görebilir hale gelirsiniz. Kısacası, çok daha hızlı karar alır bir hale gelir şirketinize dinamizm katarsınız.”

Kıyaslama yapmak mümkün

Web tabanlı tüm ERP, CRM sistemleri ile entegre edilebilme özelliğine sahip Trade Sense, aynı zamanda Corporate Sense ürünü olan Sales Sense ve Supply Sense uygulamalarıyla da entegre edilebiliyor ve bu sayede satış ya da satın alma tarafındaki kontratlarla eşleştirilebilir ve izlenebilir hale getirilebiliyor. Böylece şirketin satın alma ve satış fiyatlarını, dış ticaret verileri ile kıyaslamak mümkün oluyor.

Trade Sense iki uygulama ürününden oluşuyor. Şirketler, mobil uygulamaları da bulunan bu iki ürünle, işlemlerini anlık olarak gerçekleştirebilecekleri sisteme ve iş zekası raporlarına erişebileceğiniz ayrı bir uygulamaya sahip oluyor. Şirketin ihtiyacına göre tasarlanan Trade Sense, 2 hafta içerisinde kullanıma hazır hale getiriliyor.

Corporate Sense, Trade Sense’e kiralama modeli ile de sahip olma fırsatı sunuyor. Lisans, bakım ve veri güncelleme hizmetlerini kapsayan kiralama modeliyleTrade Sense’e mobil cihazlar, masaüstü ve dizüstü bilgisayardan erişim sağlanıyor.