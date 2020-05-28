Canlı yayınlar Osmo Action’la artık çok daha eğlenceli

Canlı yayınlar Osmo Action’la artık çok daha eğlenceli

DJI’ın ilgi çeken aksiyon kamerası Osmo Action’la birbirinden etkileyici canlı yayınlar yapmak ve tüm dünyayla paylaşmak çok kolay. Osmo Action kullanarak yapabileceğiniz içerik fikirlerini ve bu yayınlarda ürünün hangi özelliklerini kullanabileceğinizi sizler için özetledik.

Nefes kesici maceraları çekme konusunda Osmo Action çıtayı yükseltti. Tüple dalıştan serbest paraşüte kadar her türlü macera; kristal berraklığında 4K/60fps video kalitesinde, titreşim engelleyiciye sahip çift ekranlı aksiyon kamerası sayesinde profesyonel bir şekilde kaydediliyor.

Canlı yayınlar artık, içerik üreticilerinin takipçileriyle günlük etkileşimde kalmak için sürekli kullandığı bir platform haline geldi. Osmo Action, içerik üreticileri tarafından evlerde ve dışarıda sürekli olarak kullanılıyor.

Osmo Action’la Canlı Yayın Yapacaklara Öneriler

Toplamda 104 dakikalık canlı yayın süresi sunan Osmo Action; 720p 4Mbps netliğe sahip. Aksiyon kamerasının tüm güncel özelliklerini kullanabilmek için ilk olarak DJI Mimo uygulamasını yüklemek gerekiyor.

Osmo Action’ın farklı alanlarda uzmanlaşmış içerik üreticilerine hitap eden birçok özelliği bulunuyor.

Spor içeriği üretenler için: Oldukça hafif ve taşınabilir özelliğe sahip Osmo Action, yaptığınız sporlara sorunsuz bir şekilde eşlik edebiliyor. Aksiyon kamerası tüm iklim koşullarında kullanılabildiğinden, yaz ve kış sporlarında sizlere eşlik ediyor.

Yemek içeriği üretenler için:

Gurmeler ve yeme/içme alanında içerik üretecileri, sosyal medya hesaplarında Osmo Action’la yaptığı çekimlerde profesyonel görüntüler yakalama imkanı bulacak.

Seyahat alanında içerik üretenler için: Çift kameraya sahip Osmo Action’ın ön kamerası, çekim sırasında kendinizi canlı olarak izleyebilmenize olanak veriyor.

Osmo Action’la Facebook ve Youtube’dan Nasıl Canlı Yayın Yapılır?