HUAWEI, MatePad Pro 5G ile yaratıcılığı yeniden tanımlıyor

Huawei, üstün teknolojik özelliklerin zarif ve saf bir tasarımla işlendiği yeni tableti Huawei MatePad Pro 5G‘yi, Barselona’da gerçekleştirdiği lansmanda duyurdu. Teknolojinin ve yeniliğin eşsiz uyumunu bir arada sunan yeni tasarımlarıyla Huawei, tablet deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Yaratıcılığı artıran, eğlence olanakları geliştirilmiş ve kullanıcıya bağlantı ve aktarım kolaylığı sağlayan üstün teknoloji ürünü Huawei MatePad Pro 5G Barselona’da tanıtıldı. Duru ve minimalist tasarımın gelişmiş teknoloji özellikleriyle birleştiği yeni tabletler birçok ilke ve yeniliğe de imza atıyor.

Geliştirilmiş teknik özellikler

Teknoloji ile şıklığı buluşturan benzersiz bir tasarıma sahip Huawei MatePad Pro 5G, 10,8 inç 16:10 ekranı çevreleyen ultra dar 4.9mm çerçevelerle dünyanın en yüksek tablet ekran-gövde oranına, yüzde 90, sahip. Huawei MatePad Pro’da bulunan mikro-kavisli tasarım, rahat bir tutuş sağlarken, magnezyum alaşımlı çerçevesi tableti hafif ama dayanıklı tutuyor. Cihazda saf ve minimalist bir görünüm için antenlerin orta çerçeveye ve arka panele yerleştirildiği yekpare bir tasarım kullanıldı.

Huawei MatePad Pro, üstün performans ve pil ömrü sunan 7nm Kirin 990 amiral gemisi yonga seti ile destekleniyor. Huawei MatePad Pro 5G ise olağanüstü 5G bağlantısı sağlayan lider 7nm + EUV işlemiyle Kirin 990 5G amiral gemisi SoC tarafından destekleniyor. EMUI10 kullanan Huawei MatePad Pro, çoklu pencere, çoklu ekran ve Huawei APP Çarpanını destekliyor. Huawei M-Pencil ve Akıllı Manyetik Klavyeyi de destekleyen tabletler, böylece PC Modu ve maksimum üretkenlik için yeni WPS özellikleri ile sinerjiyi de arttırıyor. Daha iyi bir eğlence deneyimi için, etkileyici ses ve görüntü yetenekleri bir dizi yeni donanımla zenginleştirildi. Ayrıca, Huawei MatePad Pro dünyanın kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tableti olma özelliğine de sahip.

Akıllı tasarımı yeniden düşünün

Huawei MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşme şeklini temelden değiştiren bir dizi devrim niteliğindeki yenilikler sunuyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çok ekranlı iş birliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı iş birliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor.

Yaratıcılığı yeniden düşünün

Huawei MatePad Pro, doğal ve sezgisel bir yazma deneyimi sunmak için Huawei M-Pencil’ı destekleyerek cam yüzeylere yazmayı bir keyif haline getiriyor. Kullanıcılar, 4.096 basınç hassasiyeti, eğim desteği ve benzersiz bir kompozit malzemeden yapılmış uç ile, Huawei M-Pencil’dan inanılmaz doğruluk, yanıt hızı ve hassasiyet sağlayabiliyor. Huawei M-Pencil’ı Huawei MatePad Pro’nun üzerine yerleştirmek, bluetooth eşleştirmesini ve manyetik şarjı da otomatik olarak başlatıyor.

Eğlenceyi yeniden düşünün

Huawei MatePad Pro, 280ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560 × 1600) çözünürlüğe sahip IPS panel ile birlikte geliyor. DCI-P3 sinematik renk gamını 540 nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranında tam olarak gösterebilen QHD ekran, üstün bir eğlence deneyimi sunuyor. Huawei ClariVu ekran geliştirme teknolojisi, renk üretimini ve görüntü netliğini önemli ölçüde artırarak donanımı güçlendiriyor ve her karenin renkli ayrıntılarla keskin ve zengin olmasını sağlıyor.

Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng, konuşmasında ürün hakkında şu sözlere yer verdi: “Huawei MatePad Pro, estetik bir başyapıttan veya mobil sinemadan daha fazlası… Huawei MatePad Pro, yaratıcılığı ve mobil verimliliği nasıl düşündüğümüzü temsil ediyor. Tüketicilerin sınırsız yaratıcılıklarını ifade etmelerini sağlayan olanaklar sunuyor ve fikirleri gerçeğe dönüştürmek için daha akıllı bir yol arayan herkes için mükemmel bir cihaz olma özelliği taşıyor.”

Tabletlerin doğadan ilham alan dört rengi mevcut: Orman Yeşili, Turuncu, İnci Beyazı ve Gece Mavisi. Huawei MatePad Pro vegan deri veya fiberglas kaplamaya sahip. Gerçek deriyi andıran bir dokuya sahip olan Orman Yeşili ve Turuncu’daki vegan deri kaplama, eşsiz ve karşı konulmaz bir cazibe sunarken, İnci Beyazı ve Gece Grisi ise fiberglas kaplama ile en yüksek kalitede zarif bir tasarım sunuyor.