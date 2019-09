Müzik Tutkunları Anker Soundcore Rave Mini ile Müziğe Doyuyor!

Teknolojinin öncü markalarından Anker, mobilitenin artan önemine son teknoloji taşınabilir cihazlarıyla cevap veriyor. Anker Soundcore Rave Mini, müziğin coşkusunu her an her yere götürmek isteyen kullanıcılar için hem yüksek sesli hem de çevre etkilerine dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor.

Taşınabilir cihazlar ve akıllı ev elektroniği alanında tüketicilerin beklentilerine yönelik çözümler üreten Anker, Soundcore markasıyla müziksever ve parti tutkunlarının diledikleri ortamı bir parti alanına çevirmesini mümkün kılıyor.

Anker Soundcore ailesinin yeni üyesi Anker Soundcore Rave Mini, BassUp teknolojisiyle donatılmış 80W’lık ses çıkış gücüne sahip 5,25 inçlik vufer ve 2 inçlik tiz hoparlörüyle tam bir ses bombasına dönüşüyor. Anker’in inovasyondaki öncülüğüyle geliştirilen BassUp teknolojisi, müziğin etkisini titreşimle yoğunlaştırmak için düşük frekanslı ritimleri dahi gerçek zamanlı ayarlıyor ve her bir parçada yüksek kalitede ses elde edilmesini sağlıyor. Anker Soundcore Rave Mini sahip olduğu yetenekleriyle ister iç mekan olsun isterse dış mekan; gerçekleşen tüm parti etkinliklerine güçlü bir ritim kazandırıyor.

Anker Soundcore Rave Mini’nin marifetleri sahip olduğu ses teknolojileriyle sınırlı değil. Taşınabilir Bluetooth hoparlör dahili LED ışıklarıyla, müziğin ritmini görsel bir şölene dönüştürüyor. İç veya dış mekana uygun olarak 6 farklı aydınlatma seçeneğiyle sesin ahengine uygun ışık şovu sağlayan Soundcore Rave Mini, mobil uygulama Soundcore aracılığıyla kullanıcılarına ışık ve ses efektini diledikleri gibi kişiselleştirme yeteneği veriyor.

Soundcore mobil uygulaması, sahip olduğu sade ara yüzüyle kullanıcıların uyumlu Anker ürünlerini kolay ve keyifli biçimde kontrol edebilmesine olanak tanıyor. Uygulama sayesinde 16,8 milyon farklı renk seçeneği ile tarz yansıtan ritimler, özel ses efektleriyle DJ’lik tecrübesi, bağlantı halindeki Anker ürünlerine kolay erişim ve istenilen ürün hakkında bilgi edinmek tek bir uygulamayla mümkün hale geliyor. Uygulama ile sunulan 3 farklı ve heyecan verici parti oyunu, kalabalığın eğlencesi katlanıyor!

Cihazlarınızı şarj edin ve birden fazla hoparlöre bağlanın

Havuz başından kumsallara, kamp alanlarından piknik etkinliklerine parti tutkunlarının ayrılmaz bir parçasına dönüşecek Soundcore Rave Mini, 18 saat boyunca aralıksız müzik dinleme keyfi vadediyor. IPX7 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan kablosuz hoparlör, 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca çalışarak çevre koşullarına karşı dirençli bir kasaya sahip olduğunu kanıtlıyor.

Şarj teknolojilerinin global lideri Anker, en uzun etkinliklerde dahi telefonların tam güçte kalması için Bluetooth hoparlöre yerleştirdiği dahili USB çıkışı ile Soundcore Rave Mini’yi bir güç bankasına dönüştürüyor. Kullanıcılar dilerse tek bir cihaza iki Rave Mini hoparlörü bağlayarak stereo sesin iki katına çıkmasını ve müziğin doyasıya hissedilmesini sağlayabiliyor. Ayrıca DJ’lik rolünü üstlenmek için sırada bekleyen kullanıcıları düşünen Anker, Rave Mini’ye aynı anda iki farklı telefon eşleştirme özelliği sunuyor.

Yetenekleriyle müzik tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelecek Anker Soundcore Rave Mini, rakiplerine kıyasla sahip olduğu 1.299,90 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Anker, Soundcore ailesinin yeni üyesi Soundcore Rave Mini modeliyle ses sitemleri pazarındaki iddiasını gözler önüne seriyor.