Samsung, Galaxy ekosistemindeki beş yeni güçlü cihazı tüketicilerin beğenisine sundu!

Galaxy Tab S7 ve S7+, bir bilgisayarın gücünü, bir tabletin esnekliğini ve bir akıllı telefonun bağlantısını bir araya getiren çok yönlü tabletler. Galaxy Tab S7 ve S7+, kesintisiz video konferansın, hızlı indirmenin ve gerçek anlamda gecikmesiz içeriklerin kapısını açacak.

Daha az zamanda daha fazlasını yapmanızı sağlayan güçlü bir işlemci, geliştirilmiş klavye deneyimi (Klavye , Klavyeli Kılıf olarak ayrı satılır) ve Galaxy Note20 serisiyle benzer özelliklere sahip geliştirilmiş bir S Pen sayesinde, Galaxy Tab S7 ve S7+’da üretkenliği PC düzeyinde deneyimleyin. Bir tablet sadece çalışırken işimizi geliştirmekle kalmamalı, boş zamanlarımızdan en iyi şekilde yararlanmamıza da yardımcı olmalı. Galaxy Tab S7 ve S7+, daha fazla eğlence için 120 Hz yenileme hızına sahip sürükleyici bir ekrana sahip. Böylece yüksek çözünürlüklü içerikten tam olarak yararlanabilirsiniz veya geliştirilmiş çoklu görev yetenekleriyle her ikisini de aynı anda yapabilirsiniz. Galaxy Tab S7+, çalışmak, oyun oynamak ve üretmek için daha fazla ekran alanı isteyen kullanıcılar için ekstra geniş 12.4” Super AMOLED ekrana sahip.

Ayrıca bu tabletler, birden fazla cihazda çalışmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. Yakındakiyle Paylaş özelliği ile dosyaları yakındaki kişilere kolayca aktarabilirsiniz. Samsung PC’nizi ikinci bir ekranla genişletmek için Galaxy Tab S7 ve S7+’ınızı kullanarak ekranınızı çoğaltma ve genişletme arasında seçim yapabilirsiniz . Eksiksiz bir deneyim için Samsung Notes, S Pen, Kitap Kapağı Klavyesi ve Bluetooth fare gibi araçlarla üretkenliğinizi daha da artırabilirsiniz.

Galaxy Watch3: Gelişmiş sağlık özellikleriyle üst düzey bir akıllı saat

Galaxy Watch3, rutinlerinizi yönetmenize, fitness hedeflerinize ulaşmanıza ve sağlığınız üzerinde kontrol kurmanıza yardım eden yeni nesil bir yol arkadaşıdır. Birinci sınıf malzemelerle ve popüler döner çerçevenin ince bir versiyonu ile üretilen Galaxy Watch3, hem gece gündüz kullanılacak kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçiliğe sahip. Ancak bu akıllı saat sadece göze hitap etmekle kalmıyor.Samsung’un bugüne kadarki en kapsamlı sağlık paketini kullanan saat, aynı zamanda sağlıklı yaşam deneyiminizin de merkezi.

Kandaki oksijen özelliğiyle, fitness ve sağlıklı yaşam amacıyla zaman içindeki oksijen doygunluğunu ölçebilir ve izleyebilirsiniz . Olası bir düşme durumu tespit edildiğinde, konumunuz hemen önceden belirlenmiş kişilere gönderilir . Koşu Analizi daha iyi koşmanıza, formunuzu güçlendirmenize ve yaralanmaları önlemenize yardımcı olurken, VO 2 max oksijen tüketimine ilişkin bilgi sağlamak için kardiyo ilerlemenizi takip eder . Samsung Health, evdeyken formda kalmak isteyenler için 120’den fazla farklı ev egzersiz programı sunar, böylece egzersizdeki ilerlemenizi saatiniz üzerinde izleyebilirsiniz.

Galaxy Buds Live: Mükemmel ses kalitesine sahip şık ve ergonomik kulaklık

Gerçek kablosuz kulaklıkların en yeni hali Galaxy Buds Live ile tanışın. Gerçek anlamda ikonik bir tasarıma ve rahat bir uyuma sahip olan bu kulaklık, daha önce gördüğünüz veya giydiğiniz hiçbir şeye benzemiyor. AKG’nin ses uzmanlığını Galaxy Buds+’a kıyasla daha büyük, 12 mm’lik bir hoparlörle, bir bas kanalıyla, derin ve zengin ses kalitesiyle bir araya getiren kulaklık, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmanızı sağlıyor. Galaxy Buds Live, üç ayrı mikrofona ve Voice Pickup Unit’e sahip; böylece ayrı olsanız bile sevdiklerinizle aynı odada olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu kulaklıklar, Aktif Gürültü Önlemeözelliğine sahip ve hem canlı ve ferah ses kalitesi sunar sunuyor. Üstelik hem de çevrenizdeki dünyanın içine girmenizi (veya dışına çıkmanızı) sağlıyor. Tren kondüktörünün anonsunu kaçırmadan sesli kitabın içinde kaybolabilirsiniz.

Galaxy Z Fold2 ile olasılıkları yeniden şekillendirin

Samsung, yeni nesil katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold2 ile tümüyle yeni bir mobil cihaz kategorisine öncülük etmeye devam ediyor. İki katlanabilir cihazı piyasaya çıkaran ve kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan Samsung, yeni iyileştirmeler ve benzersiz katlanabilir kullanıcı deneyimi sunan Galaxy Z Fold2’yi tanıttı. Galaxy Z Fold2, üstün verimlilik için akıllı telefonun taşınabilirliğini ve esnekliğini tabletin gücü ve ekran boyutu ile birleştiriyor. İster katlanmış ister katlanmamış olsun, Galaxy Z Fold2’nin birinci sınıf tasarımı ile lüks bir mobil deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Galaxy Z Fold2, uçtan uca, neredeyse çerçevesiz Sonsuz-O Ekranlara sahip. 6,2 inç Kapak Ekranı ve 7,6 inç’lik büyük Ana Ekranı ile Galaxy Fold’dan daha büyük. Şık tasarımı ve incelikli mühendisliği ile Galaxy Z Fold2’da eşit düzeyde çarpıcı iki renk seçeneği bulunuyor: Mystic Black ve Mystic Bronze. Galaxy Z Fold2 ile Samsung, tüm katlanabilir cihaz kategorisi için yeni olanaklara ilham olmaya devam edecek.

Galaxy Note20 serisi aşağıdaki renk seçenekleriyle birlikte 5 Ağustos – 3 Eylül (23:59) 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek.

Galaxy Note20: Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Gray

Galaxy Note20 Ultra: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White

Galaxy Tab S7 and S7+ : Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze

Cihazların ön sipariş için KDV dâhil satış fiyatı ise Galaxy Note20 Ultra için 12.999 TL, Galaxy Note20 için 9.299 TL olacak. Ayrıca bu tarihler arasında Samsung Galaxy Note20 Ultra ön siparişi veren tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri kaydıyla Samsung Galaxy Buds Live Kablosuz Kulaklık hediyesinin de sahibi olacak.

Tanıtımı yapılan diğer ürünlerin ise KDV dâhil tavsiye edilen fiyatları şu şekilde: Galaxy Tab S7 için 5.499 TL (Samsung Online Mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye), Galaxy Tab S7+ 6.999 TL (Samsung Online Mağazada alınması durumunda klavyeli kılıf hediye), Galaxy Watch3 – 45mm için 2.299 TL, Galaxy Watch3 – 41mm için 2.099 TL, Galaxy Buds Live için 1.299 TL.