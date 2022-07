Twitter’da 2022’nin ilk 6 ayında oyunlar hakkında 1,5 milyar tweet atıldı 

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, en son gelişmeleri ve trendleri tartışmak için Twitter’a gelmeye devam etti. Yeni oyun sürümlerinden yama notlarına ve önemli e-spor etkinliklerinden öne çıkanlara kadar her şey Twitter’da gerçekleşiyor.

Genshin Impact, 2021’de ünvanı aldıktan sonra dünya çapında En Çok Tweetlenen Video Oyunu listelerinin zirvesinde kalmaya devam etti. Ve herkesin favori günlük etkinliği Wordle, ikinciliği aldı.

İşte Twitter’ın 2022’nin ilk yarısındaki (1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022) küresel oyun sohbeti analizlerine bir bakış:

Oyun Hakkında En Çok Tweet Atan Ülkeler

1. Japonya 🇯🇵

2. Amerika Birleşik Devletleri 🇺🇸

3. Güney Kore 🇰🇷

4. Tayland

5. Endonezya 🇮🇩

6. Brezilya 🇧🇷

7. Filipinler 🇵🇭

8. Hindistan 🇮🇳

9. İngiltere 🇬🇧

10. Meksika 🇲🇽

Hakkında En çok Tweet Atılan Oyunlar

1. Genshin Impact (@GenshinImpact)

2. Wordle

3. Ensemble Stars! (@ensemble_stars)

4. Final Fantasy (@FinalFantasy)

5. Project Sekai (@pj_sekai)

6. Apex Legends (@PlayApex)

7. Elden Ring (@ELDENRING)

8. Fate/Grand Order (fgoproject)

9. Valorant (@PlayVALORANT)

10. The Legend of Zelda (@NintendoAmerica)

Hakkında En Çok Tweet Atılan E-spor Takımları

1. Loud Esports (@LOUDgg)

2. Karmine Corp (@KarmineCorp)

3. Crazy Raccoon (@crazyraccoon406)

4. FaZe Clan (@FaZeClan)

5. paiN Gaming (@paiNGamingBR)

6. G2 Esports (@G2esports)

7. T1 (@T1)

8. Los Grandes (@losgrandesgg)

9. Fnatic (@FNATIC)

10. Furia Esports (@FURIA)

En Çok Tweet Atılan E-spor Ligleri

1. Campeonato Brasileiro de League of Legends (@CBLOL)

2. Apex Esports (@PlayApexEsports)

3. League of Legends Champions Korea (@LCK)

4. Call of Duty League (@CODLeague)

5. Overwatch League (@overwatchleague)

Hakkında En Çok Tweet Atılan E-spor oyuncuları

1. FalleN (@FalleNCS)

2. TenZ (@TenZOfficial)

3. Nobru (@nobru)

4. Fnx (@linfnx)

5. Rekkles (@RekklesLoL)

6. Cabochard (@CabochardLoL)

7. S1mple (@s1mpleO)

8. Mixwell (@Mixwell)

9. Scump (@scump)

10. Hungrybox (@LiquidHbox)

En Çok Tweet Atılan Oyun Karakterleri

1. Colon (@Colon56N)

2. Sapnap (@sapnap)

3. Dream (@Dream)

4. Ibai Llanos (@IbaiLlanos)

5. Juan S Guarnizo (@JuanSGuarnizo)

6. AuronPlay (@auronplay)

7. Felipe Neto (@felipeneto)

8. Junichi Kato (@unkochan1234567)

9. GeorgeNotFound (@GeorgeNotFound)

10. Rubén Gundersen (@Rubiu5)

Twitter Spaces’te En Çok Dinlenen Üç Oyun İçeriği

1. “Microsoft buys Activision Blizzard, let’s talk” (Host: @charlieintel; Date: Jan. 18, 2022)

2. “Talking about Summer Game Fest plans and ideas from fans” (Host: @geoffkeighley; Date: May 22, 2022)

3. “100Thieves post LCS talk” (Host: @100t_esports; Date: March 27, 2022)

Twitter’daki En Çok Etkileşim Alan Beş Twitter Communities’i

1. Retro Gaming

2. Splatoon!

3. Xbox Community

4. Valorant

5. Counter-Strike